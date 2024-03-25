الآن تابع مسلسل “المؤسس عثمان”.. تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات 2024 وطريقة ضبطه وأشهر المسلسلات المقدمة

تم الكشف عن تردد قناة الفجر الجزائرية، بهدف إعلام المتابعين بالتغييرات الحاصلة لضمان استمرارية متابعة المسلسلات والبرامج المفضلة عبر القناة، نظرًا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها القناة، نقدم لكم التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وطريقة ضبطه للمتابعة السلسة للبرامج والمسلسلات المقدمة على القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات 2024

تردد قناة الفجر الجديد على النايل سات هو:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

وتردد قناة الفجر الجديد على عرب سات هو:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

طرق ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 علي الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية وتنزيلها على القمر الصناعي عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر “Menu” أو “القائمة” على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر كلمة “خيارات” أو “Options” من القائمة.

ستظهر لك قائمة بالخيارات، قم باختيار “تثبيت يدوي” أو “Manual Installation”.

بعد ذلك، قم بإدخال التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية.

انتظر حتى يتم التحميل، وسيظهر لك بعد ذلك أن القناة قد تم تنزيلها بنجاح.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من ضبط وتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك، مما يتيح لك متابعة محتواها بدون عناء.

اشهر مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

تُعرض قناة الفجر الجزائرية على التلفاز مجموعة واسعة من المسلسلات، ومن بينها يتصدر مسلسل “المؤسس عثمان” مع جميع أجزائه، يحظى هذا المسلسل التاريخي بشعبية كبيرة منذ عرضه الأول، حيث يُعتبر واحدًا من أبرز الأعمال التلفزيونية المحبوبة لدى المشاهدين.

المسلسل من بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، ويشارك فيه أيضًا كل من أوزجه تورير، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي، ويتناول قصة حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

بجانب مسلسل “المؤسس عثمان”، تُعرض أيضًا على قناة الفجر الجزائرية مسلسلات تركية أخرى مثل “بربروسا” و”ألب أرسلان”، والتي تجذب اهتمام الجمهور بقصصها المثيرة وأداء أبطالها المتميز.