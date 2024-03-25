خبر حلو هسـة!.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق الجديد 2024 | 100000 دينار زيادة علي الرواتب

يزداد البحث بشكل كبير عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق خاصة بعد الإعلان عن الزيادات الجديدة التي تم طرحها، بحيث أن تلك الزيادات تختلف بحسب الدرجة الوظيفية، وتلك الزيادات ناجمة عن احساس الحكومة بتلك الفئة وحاجتها لزيادة الرواتب التي هي أقل من مليون لذلك تم طرح سلم لتلك الرواتب نستعرضه في السطور التالية.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

تلك الزيادات كما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية سوف تكون لكل المتقاعدين التي تقل رواتبهم عن مليون جنيه، وطرح تلك الزيادات جاء من قبل احساس الحكومة بحاجة تلك الفئة للزيادة، وتلك الزيادة هي بمثابة شكر للمتقاعدين اللذين قضوا جزء من حياتهم لخدمة وطنهم، وسلم رواتب المتقاعدين في العراق جاء كالتالي:

من كان يتقاضي 500ألف دينار بعد الزيادة الجديدة يتقاضي 600ألف دينار بعدما يتم إضافة الزيادة الحديدة.

من كان يحصل على راتب 550ألف دينار يصل راتبه في الزيادة الحديدة ل650 ألف دينار.

لذلك فإن الزيادة الحديدة لكل متقاعد تصل ل 100ألف دينار يتم زيادته على راتب كل متقاعد.

من يتقاضي مليون دينار كراتب لا تشمله الزيادة الجديدة.

وبناء على السابق فإن كل متقاعد يزيد على راتبه 100ألف دينار فمن يتقاضي 900ألف دينار يصل راتبه ل مليون ألف دينار بعد زيادة الرواتب.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

من أجل الاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق يتم من خلال مجموعة من الخطوات المحددة عبر إتباعها يمكن معرفة الراتب بعد إضافة الزيادات، ويتم من خلال التالي: