“حساب المواطن” صرف دعم الدفعة القادمة وفق سلم رواتب حساب المواطن الجديد بعد التعديلات الاخيرة

أعلن حساب المواطن بقرار ملكي عن تمديد العمل بالبرنامج لمدة عام 2024، ثم أن البرنامج أطلق مجموعة من التعديلات على غرار التمديد، والتي منها تعديل سلم رواتب الحساب بزيادة 300 ريال، ومن خلال الأسطر التالية نبين قيمة الزيادة الخاصة برب الأسرة والتابعين، وطريقة حساب قيمة الدعم بعد التعديلات، وأيسر الطرق للتواصل مع البرنامج.

سلم رواتب حساب المواطن الجديد

عدل سلم رواتب حساب المواطن، وذلك بزيادة 300 ريال على دخل الأسر، ليصبح دخل رب الأسرة والتابعين على النحو التالي:

دعم رب الأسر أصبح 720 ريال بدلا من 417 ريال.

كما بلغ دعم التابع فوق 18 عام 360 ريال بدلا من 209 ريال.

والتابع الأقل من 18 سنة أصبح الدعم الخاص به 215 ريال بدلا من 125 ريال

يستفيد الجميع من مستفيدي البرنامَج بهذه الزيادة، كما أقرت الحد الأدنى لأقل أسرة مستفيدة من البرنامَج 1295 ريال سعودي شهريًا.

استخدام حاسبة حساب المواطن لحساب قيمة الدعم

احسب قيمة الدعم الخاص بك عن طريق استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، التي يتيحها البرنامَج لمساعدة المستفيدين من الاطلاع على استحقاقهم وقيمة الدعم الخاص بهم، وغير ذلك من الخِدْمَات التي تقدم من البرنامَج عن طريق الحاسبة، والتي يمكن استخدامها باتباع التالي:

الدخول على صفحة حساب المواطن والضغط على الحاسبة من الصفحة الرئيسة.

يطلب من تحديد ما إذا كنت رب أسرة أو مستقل.

في حالة تحديد رب أسرة يطلب منك إدخال عدد التابعين الأقل والأكبر من 18 سنة والدخل الكلي للأسرة.

أما في حالة أنك مستقل ادخل الدخل الخاص بك.

اضغط احسب، ليتم حساب قيمة الدعم الخاص بك، كما تبين لك الحاسبة استحقاقك للدعم.

التواصل مع برنامج حساب المواطن

يتيح برنامَج حساب المواطن أكثر من طريقة للتواصل مع المستفيدين من البرنامج تيسريا على المستفيدين الوصول إلى استفساراتهم أو تقديم شكواهم، أو غير ذلك، ومن هذه القنوات التواصل المباشر مع القائمين على برنامَج حساب المواطن من خلال الرَّقْم التالي: 19912.

اطلع دائمًا على صفحة حساب المواطن على تويتر والتي يقدم فيها البرنامج كافة التعديلات والقرارات التي اصدرها البرنامج، منها التعديلات وسلم رواتب الحساب وغيره، والتي يمكنك الوصول إليها من الواجهة الرئيسة للبرنامج.