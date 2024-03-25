مسلسل العتاولة الحلقة 16.. نصار وخضر يتحالفون ضد عيسى الوزان وخلافات بين حنة وستره

مسلسل العتاولة الحلقة 16 ضمن أهم المسلسلات التي يتابعها فئة كبيرة من الناس، ويستمتع الجمهور بمتابعة الحلقات تشوقاً لمعرفة المزيد بعد الأحداث القوية التي شهدتها الحلقات السابقة من المسلسل، حيث تبدأ الصراعات بين نصار و عيسى الوزان، انهى فريق مسلسل العتاولة من التصوير الساعات الماضية وكانت جميع مشاهد المسلسل في مناطق كثيرة ومتفرقة بالإسكندرية، ولفت أنظار الجمهور أن أغلب المشاهد كانت على شاطئ البحر

منذ عدة سنوات ويشارك أحمد السقا في السباق الرمضانية وأصبحت أكثر الأعمال التي تعرض عليه في الدراما بعد أن كان يتجه للسينما فقط، لكن حقق أحمد السقا نجاح كبير في مجال الدراما والتلفزيون وحقق نجاح كبير بالأعمال المختلفة التي قدمها على مدار السنوات الماضية، واليوم نستعرض لكم أحداث سريعة عن مسلسل العتاولة الحلقة 16.

مسلسل العتاولة الحلقة 16

تصد مسلسل العتاولة محركات البحث ونشر صناع العمر اسكرينات من تريند البحث لمشاركة فرحتهم وسعادتهم بنجاح المسلسل مع الجمهور، وتفاعل الكثير مهن المتابعين على المسلسل وينتظرون الحلقات القادمة بفارغ من الصبر لاستكمال القصة ومعرفة مصير نصار وخضر، العتاولة بطولة النجم أحمد السقار بدور نصار وباسم سمرة بدور عيسى الوزان وزينة في دور حنة وطارق لطفي في دور خضر ومي كساب في دور عائشة، حيث يعرض المسلسل فقط وحصري على MBC مصر في الساعة 7.30 مساءً والإعادة الساعة 10 مساءً على قناة MBC مصر 2، ويعرض على منصة شاهد VIP.

أحداث مسلسل العتاولة الحلقة السادسة عشر

أحداث وتطورات كثيرة في مسلسل العتاولة، ومن أصعب المشاهد في حلقة الأمس عندما قامت حنة بصفع ام نصار على وجههة رداً للقلم التي صفعت به أمها، وعندما حاول الكثير يدخل رفضت سترة وقالت لهم أنها زوجة الكبير مهما فعلت وفي نفس الوقت قالت سترة ل حنة أعجبتنى ولكنها تنتظر نصار للرد على ما فعلته زوجته، ويحاول عيسى الوزان أن يبحث عن التمثال وهذا ما يجعل نصار وخضر يتحدون مجدداً من أجل الوقوف أمام عيسى، وتحاول عائشة أن تتحالف مع عيسى للانتقام من نصار وتخبره بكل تحركاته.