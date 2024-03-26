رمضان بيهم بيكمل.. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمنزل 

تعد الكنافة النابلسية من أشهر وصفات حلويات شهر رمضان الكريم، ويتم اعداد الكنافة بأكثر من طريقه وأطعمة مختلفة ومن أنواع الكنافة العديدة هي الكنافة النابلسية التي تتميز بالطعم الشهي، والتي تباع في محلات الحلويات بأسعار باهظة الثمن، لذلك سوف نشرح في السطور التالية كيفية إعداد الكنافة النابلسية داخل مطبخك بطريقه سهله.

مقادير الكنافة النابلسية

عليك سيدتي إحضار جميع المقادير بالضبط اعداد الكنافة النابلسية ومعظمها مكونات موجودة داخل منزلك والمقادير كالتالي:

كيلو من الكنافة.

نص كوب من السمنة السائحة.

نصف كوب جبنة كريمي.

كوب ونصف سكر.

إثنين كوب من الشربات.

فستق للتزيين

كيفية إعداد الكنافة النابلسية

إذا كنت سيدتي باتباع الخطوات التالية بالترتيب فسوف تستطيعين اعداد الكنافة النابلسية بدون مجهود

قومي سيدتي بوضع الكنافة في الفريزر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تجف تماما بعد ان يتم استخراج الكنافة من الفريزر قومي بفركها ثم ضاع عليها الزبدة المذابة ونخلطهم جيدا حتى تتشرب كمية الكنافة الموجودة لديك الزبدة تماما.

● احضري سيدتي الصينية مناسبة كميه الكنافة الموجودة لديك وادهني الصينية جيدا بالزبدة، ثم قومي بوضع نصف كمية الكنافة وبعد ذلك سكوبي الجبنة الكريمي، ثم ضعي كميه الكنافة المتبقي لديكي.

بعد ذلك ادخلي الصينية في الفرن لمده 25 دقيقه على درجه حراره 180 درجه، وبعد ان تنضج ويصل سطحها اللون الذهبي قومي بإخراجها من الفرن واسقيها بالشربات.

بعد ان تتشرب صينية الكنافة بالشربات تماما، قومي بوضع المكسرات الموجودة لديك على سطح صينية الكنافة وبالهناء والشفاء.

طريقة إعداد الشربات

تستطيعين إعداد الشربات عن طريق وضع كوب من الماء واثنين كوب من السكر في اناء على النار وارفعيه وعندما يغلي الخليط، ضعي عصير نصف ليمونه، واتركيهم لمده 15 دقيقه حتى يتم غليانها تماما، ويصبح قوامها مثل قوام العسل، وبهذه الطريقة تكونين أعددتِ الشربات بكل سهوله.