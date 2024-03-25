فاضل قد إيه على صرف راتب شهر رمضان 1445 بالسعودية؟ وزارة المالية بالمملكة توضح كافة التفاصيل

ردا على استفسار عدد كبير من المواطنين والموظفين بالمملكة العربية السعودية بشأن موعد صرف راتب شهر رمضان 1445 لكافة العاملين بالقطاع العام بالمملكة، تعرف خلال المقال الحالي بكافة التفاصيل الخاصة بذلك والموعد المحدد وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية.

موعد صرف راتب شهر رمضان 1445

من الجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد اعتمدت في وقت سابق الموعد الرسمي والخاص بصرف رواتب جميع العاملين والموظفين وفقا للتقويم الميلادي حيث يتم الصرف دائما في تاريخ 27 من كل شهر ميلادي، إلا أن ذلك الموعد والتاريخ ليس ثابتا دائما حيث يتغير الموعد بشكل استثنائي، وذلك في حالة إن صادف يوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي يوم عطلة رسمية مثل يوم الجمعة والسبت، أما بالنسبة إلى موعد الصرف الخاص براتب شهر رمضان 1445 الجاري فمن المقرر أن يتم الصرف في يوم 27 من مارس 2024 الموافق 17 من رمضان 1445 حيث بدأ بالفعل التنازلي لصرف الراتب والمقرر أن توفيره على حساب كل موظف خلال يومين.

كيفية الاستعلام عن راتب شهر رمضان عبر منصة اعتماد

تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تطور كبير وغير مسبوق من خلال تحويل كل خدماتها إلى خدمات رقمية من خلال التحول الرقمي والرقمنة في مختلف القطاعات، ومن ضمن الخدمات التي طرحتها وزارة المالية يمكن لجميع العاملين والموظفين الاستعلام عبر منصة اعتماد حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

الدخول إلى منصة اعتماد.

. تسجيل الدخول إلى تلك المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.

من الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار الاستعلام عن الراتب.

العمل على إدخال رقم الهوية الوطنية.

انقر على استعلام.

حقيقة الحصول على صرف فروق الرواتب خلال شهر مارس

من ناحية أخرى فقد نفت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ما تم تداوله خلال الفترة السابقة بانه سيتم صرف الفروق الخاصة بزيادة الرواتب وأن ما يتم تداوله هو كذب وسيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال مروجيها، وان موعد الصرف في الموعد المحدد دون أي زيادة.

حيث سيتم الصرف كما سبق أن ذكرنا سلفنا أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لنزول كافة المرتبات على الحسابات الخاصة بكل شخص ويستحق للراتب فيه موعد غايته يوم الاربعاء القادم الموافق السابع والعشرين من شهر مارس الجاري والسابع عشر من شهر رمضان 1445 وهو وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية بالمملكة.