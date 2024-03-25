زيادة جديدة لأصحاب المعاشات.. خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024+ نسبة الزيادة في الرواتب

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر، تثير زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر حالةً من الترقب والتوتر بين المواطنين، خاصةً مع ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي العام، مع اقتراب موعد تنفيذ هذه الزيادة المُعلن عنها لشهر مايو 2024، يثير الجدل والتساؤلات حول تأثيرها الفعلي ومدى تخفيفها لعبء الحياة المالية على المتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للوطن.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 عبر القيام بالخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي لجمهورية الجزائر.

بعد الوصول إلى الموقع، قم بتسجيل دخولك بطريقة صحيحة باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، ابحث عن أيقونة “البحث عن مستحقات المتقاعدين”.

أدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة واضغط على أيقونة “إرسال”.

سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على آخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بزيادات رواتب المتقاعدين ومواعيد تطبيقها، بما في ذلك أية تعليمات أو توجيهات إضافية يجب اتباعها.

نسبة الزيادة في رواتب المتقاعدين

تم تعديل تقييم نسب الزيادة في أجور المحالين للتقاعد على النحو التالي: