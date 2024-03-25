الكيلو بكام.. أسعار الخضار اليوم الاثنين 25 مارس 2024 في جميع الأسواق

أسعار الخضار اليوم الاثنين 25 مارس 2024 يهتم بمعرفتها الكثير من المواطنين لعدم التعرض إلى الغش، حيث تختلف الأسعار حسب المنطقة لكن بقيمة بسيطة جداً لا تتعدى 2 جنيه وهذا هو الطبيعي، لكن هناك بعض المحلات تستغل اسمها في بيع الخضار والفاكهة بأسعار أغلى كثيراً من الأسواق بنحو 5 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار، حيث سجلت الطماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات بنسبة تراجع 3 جنيهات بعد أن كانت تسجل لفترة طويلة ما 8 جنيهات، هناك عدة أصناف من الخضار يحتاج إليها المواطنين بشكل يومي ضمن الأساسيات في المنزل و يحتاجونها في طهي العديد من الوصفات والأطباق، واليوم نتعرف معاً على قائمة أسعار الخضار اليوم الإثنين 25 من مارس 2024 تابعوا معنا.

أسعار الخضار اليوم الاثنين 25 مارس 2024

يختلف سعر الخضار في أسواق الجملة عن باقي الأسواق بقيمة ما بين 2 إلى 3 جنيهات في الكيلو، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين عن الأسعار المتداولة في الأسواق لشراء كافة احتياجاتهم اليومية، وهناك من يقوم بشراء الخضار والفاكهة من أسواق الجملة مثل سوق العبور تخزينه في المنزل لسد الاحتياجات على مدار الشهر ومع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق ليوم الإثنين 25 مارس تأتي أسعار الخضار في الأسواق على النحو التالي:.

سعر كيلو البطاطس في الأسواق يتراوح ما بين 8 وحتى 12 جنيه.

كيلو الطماطم يتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو البصل الأبيض 15 جنيه.

كيلو البصل الأحمر 25 جنيه.

كيلو الثوم من 20 وحتى 30 جنيه.

كيلو الخيار يتراوح ما بين 10 وحتى 15 جنيه.

كيلو الفلفل الحار 30 جنيه.

كيلو الفلفل الرومي 25 جنيه.

كيلو البازلاء في الأسواق 25 جنيه.

كيلو الملوخية الخضراء 20 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان الرومي يتراوح ما بين 8 وةحتى 10 جنيهات.

كيلو الباذنجان العروس بسعر 15 جنيه.

كيلو الجزء 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق