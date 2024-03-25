مرسوم ملكي يحدد زيادة 1000 ريال للموظفين ويوضح سلم رواتب الموظفين الجدد 1445 في المملكة

وضعت وزارة المالية سلم رواتب الموظفين الجدد لهذا العام، حيث يتم وضع سلم الرواتب على بناء على مراتب الموظفين في الوظيفة، كما تراعي الوزارة الحد الأدنى المحدد من قبل الحكومة لتأمن للموظفين أمور حياتهم المعيشية، ومن جانب أخر أشيع خبر عن زيادة الرواتب بقيمة 1000 ريال للموظفين المدنين والعسكرين، فما هي حقيقة الخبر وما مقدار سلم رواتب الموظفين التي صرحت به الوزارة والذي نتعرف عيله في الأسطر التالية.

سلم رواتب الموظفين الجدد 1445 السعودية

وضعت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية سلم رواتب الموظفين الجدد للمدنين والعسكرين، والذي جاء على النحو التالي:

المرتبة الأولى: تم تحديد الراتب لهذه المرتبة ليبدأ من 3000 ريال إل 4890 ريال حد أقصى.

المرتبة الثانية: حدد راتب هذه المرتبة ليبدأ من 3430 ريال إلى 5740 ريال.

المرتبة الأولى:يبدأ الراتب الخاص بها من 3945 ريال إلى 6605 ريال.

المرتبة الأولى: يبدأ راتب المرتبة من 4530 ريال إلى 7750 ريال.

المرتبة الأولى: يبدأ راتب المرتبة من 5240 ريال إلى 8950 ريال.

المرتبة الأولى: يبدأ راتب المرتبة من 6056 ريال إلى 10335 ريال.

هل فية زيادة رواتب الموظفين 2024؟

انتشر في الآونة الأخيرة خبر زيادة رواتب الموظفين المدنين والعسكريين بقيمة 1000 ريال، حيث تم ترويج الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الأمور لابد أن تخرج من الجهات المسؤولة، والتي لم يتم إصدار أي قرار حتى الآن بشأن زيادة رواتب الموظفين المدينين والعسكرين، لذلك فإن هذا الخبر كاذب ولم يتم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية.

كما ننصح بمتابع الصفحات الرسمية لوزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقدم فيها جميع قرارات الوزارة أول بأول كما أنك تتأكد من حقيقة الخبر من مصدره مباشرة.