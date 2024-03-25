واتساب يُفاجئ مستخدميه من جديد.. ميزة جديدة لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب.. حمل الإصدار

أعلنت تقارير صادرة حول إصدار جديد من تطبيق واتساب، وهو اختبار ميزة جديدة للقيام بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، مما تُضيف هذه الميزة سهولة الاستخدام لبعض الحالات ذات الإعاقة السمعية وكذلك جميع من لديه مشاكل في الاستماع إلى مثل هذه الرسائل، حيث إن الميزة هي قيد التجربة لجميع مستخدمي هواتف الأندرويد وتمت إضافتها مسبقًا كنسخة تجريبية لهواتف الأيفون.

ميزة جديدة للواتساب

وأكد موقع gadgets now الهندى، أن الميزة تُعني تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة ومشابهة بنسبة 95% لما هو جاء في الصوت داخل الأجهزة، وذلك دون الاعتماد على خوادم خارجية، للحفاظ على خصوصية المستخدمين وتعمل على هذه الميزة على التشفير الألي من طرف إلى طرف أخر، وتعد مفيدة للغاية، كما يمكن لكافة المستخدمو الذي لا يتمكنوا من تشغيل الصوت والاستماع إلى الرسائل الاستمتاع بهذه الميزة الجديدة التي سيتم إتاحتها قريبًا على جميع أجهزة الأندرويد.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب

يمكنك لجميع المستخدمين القيام بتنزيل تطبيق الواتساب أخر إصدار، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-