وشكك هيبقى زي القمر.. وصفات طبيعية هتبيض بشرتك وتخليكي تلمعي

وصفة سهلة بمكونات طبيعية من اجل الحصول علي بشرة نقيه خالية تماما من بقع داكنة، يبحث العديد من النساء عن وصفات طبيعية بمكونات بسيطة عبر هذا الموضوع سنبين لكم وصفات طبيعية مكوناتها موجودة في جميع البيوت، نتائجها مبهرة جدا، سنوضحها في السطور التالية.

وصفة النشا للبشرة

يساعد علي نضارة البشرة يجعلها خالية تماما من أي عيوب مثل البقع الداكنة ويجعلها بشرة بيضاء كالثلج.

المكونات

ملعقتين من النشا. ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير الوصفة

اخلطي النشا بماء الورد. قم بفردة علي البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. هذا القناع سيقوم بتبيض الوجه من أول استعمال علاوة علي ذلك يعد علاجا هاما في حبوب الوجه، المسام الواسعة، حروق الشمس.

جل الصبار للبشرة

وصفة سحرية لبشرة بيضاء بمكونات سهلة وبسيطة ومتواجدة في جميع البيوت مكونها الأساسي جل الصبار يعد مكونا طبيعيا له استخدامات ونتائج عديدة سنتناولها في الموضوعات القادمة.

مكونات الوصفة

ملعقتين من جل الصبار. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير