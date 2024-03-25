جاوب صح هتاخد مليون ريال… مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024 مع مايا العبسي على قناة السعيدة اليمنية

الألف من المواطنين ينتظرون بشكل يومي الإعلان عن سؤال مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024 لمحاولة الفوز والحصول على الجوائز النقدية التي تقدمها قناة السعيدة اليمنية، يقوم بالإجابة على سؤال الحلقة الكثير ويكون بينهم إجابات صحيحة والبعض يكون إجابات خاطئة وتحاول القناة أن تقوم بعمل قرعة وسحب أسم الفائز على الهواء مباشرةً ويكون هناك العديد من الفرص لأن المسابقة مستمرة طوال شهر رمضان وقد تم طرح 15 سؤال جديدة حتى الآن ومازال هناك 15 سؤال حتى نهاية الشهر.

مسابقة طائر السعيدة تعتبر النسخة 6 لسنة 2024 لأنها عرضت من قبل في نسخ مختلفة منذ عام 2019، وحققت تفاعل كبير وكان الجمهور يطالب بطرحها كل عام وهذا ما جعل القناة المسؤول تستجيب من أجل سعادة الأخرين، واليوم نتعرف سوياً على مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024.

مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024

حققت مسابقة طائر السعيدة نجاح و شهرة واسعة وتم تقييمها في اليمن ضمن أفضل وأقوى المسابقات النقدية، كلما تزداد شهرة ونجاح البرنامج كلما ترتفع قيمة الجائزة، وكانت في البداية الجائزة تصل نحو مليون ريال يمني لكن هذا العام زادت قيمة الجائزة التي يحصل عليها الفائزين لتصل نحو مليون ونصف ريال يمني، التسجيل على المسابقة يتم بأسهل الطرق والخطوات لتوفير الوقت والمجهود على المشتركين عن طريق اتباع ما يلي:.

أولاً يرجى الضغط على هذا الرابط مسابقة طائر السعيدة. إضافة اسم المشترك بشكل صحيح رباعي. المحافظة. ثم إضافة رقم الهاتف. اختر الإجابة. وأخيراً الضغط على ايقونة اشتراك.

تردد قناة السعيدة اليمنية

تعرض مسابقة طائر السعيدة 6 عبر شاشة قناة السعيدة اليمنية مع الإعلامية مايا العبسية، على أن يتم نقل البرنامج على الهواء مباشرةً بشكل يومي الساعة 10 مساءً