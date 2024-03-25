“الموارد البشرية” متى تصرف منحة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي | وقيمة المنحة

أطلقت وزارة الموارد البشرية دعم الضمان الاجتماعي لمساعدة الفئات الأشد احتياجًا في المملكة، كما تتخوله بمنح دعم على فترات لا سيما في المناسبات، ومنها منحة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتي صدر بها مرسوم ملكي منذ أيام قليلة، ولكن لم يحدد موعد صرفها في المرسوم، حيث أكد المرسوم على صدور الأمر بصرف منحة وحدد مقدارها ولم يحدد موعد الصرف فمتي تصرف منحة رمضان؟ .

منحة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

صدرت مرسوم ملكي من الملك سلمان بتقديم منحة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث قرر سمو الملك المنحة بقيمة 1000 ريال لرب الأسرة، و500 ريال للمستقل على أن لا تزيد المنحة للأسرة الواحدة عن 3000 ريال كحد أقصى، ومن جانب أخر ترك الأمر للوزارة لتحديد موعد مناسب لصرف المنحة، هذا وقد أكدت الوزارة على صرف المنحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

متى موعد صرف الضمان الاجتماعي؟

من المقرر لدى الجميع أن موعد صرف الضمان المطور يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ويختلف هذا الموعد عن مصادفة اليوم الأول من الشهر ليوم عطلة رسمية أو إجازة، فيتم بناء عليه تقديم يوم أو تأخير حسب ما تقرر وزارة الموارد البشرية كفعلها في الشهر الماضي، والتي قدمت فيه الدعم يوم عن موعده، ولكن هذا الأشهر يبدأ في منصف الأسبوع، ولم يتم صدور أي قرارات بخصوص اختلاف موعد الدعم، لذلك من المقرر أن يصرف الدعم في موعده.

كيف اتواصل مع الضمان الاجتماعي؟

يوفر القائمون على الضمان الاجتماعي الكثير من الطرق للتواصل مع البرنامَج لتقديم شكاوى أو إجابة على استفسار، أو غير ذلك من الخِدْمَات التي يحتاج إليها المستفيدين، زمن اهم هذه الوسائل التواصل المباشر مع القائمين على الضمان الاجتماعي المطور عبر رقم المكتب : 81106038 – 81106104، حيث يوجد 115 موظف للإجابة على اتصالك.

كيف اعرف اذا كنت مؤهل في الضمان الاجتماعي؟

يمكنك الالطلاع على اهليتك في الضمان المطور من خلال اتباع التالي: