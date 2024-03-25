حملها وخليهم يفرحوا مع لولو.. تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات أقوى أغاني وبرامج للأطفال

تردد قناة وناسة 2024، أصبحت قناة وناسة أفضل القنوات المخصصة في محتوى الأطفال على الإطلاق يتابعها الأطفال الصغار من شتى الدول العربية، وتحقق القناة مشاهدة يومية بالملايين، وخاصةً خلال هذه الفترة التي يقضي فيها الأطفال وقت العطلة في المنزل ويجلسون للاستمتاع بالمحتوى التي تقدمه القناة، كما أن قناة وناسة كانت حريصة جداً على المشاركة في النفحات الرمضانية وقدمت العديد من البرامج والرسوم المتحركة المميزة،

وقامت بنشر مجموعة جديدة من الأناشيد والأغاني لكي يتعلم الأطفال أهمية الصيام والشهر الكريم لغرس الإيمان بداخلهم منذ الصغر، لأن يقال التعليم في الصغر مثل النقش على الحجر، ودائماً يتذكر الطفل عندما يكبر تلك المعلومات المفيدة، وهذا ما يزيد من نجاح وشهرة قناة وناسة كونها تدور بدور مهم تجاه الأطفال ويثق فيها الأباء والأمهات بشكل كبير، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم تردد قناة وناسة 2024.

تردد قناة وناسة 2024

قناة وناسة هي عنوان النجاح والشهرة والتميز تعمل بكامل طاقتها على النايل سات وتعمل بشكل مجاني دون الحاجة لدفع اشتراك شهري، كما أن القناة تهتم بالأطفال بمختلف الأعمال وتقدم لهم المحتوى المناسب الذي يجعلهم يشعرون بسعادة طوال الوقت، تعمل قناة وناسة على مدار 24 ساعة بدون توقف ويمكنكم الآن ضبطها من خلال الرموز التالية:.

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة وناسة الجديد 2024 على الجهاز

إشارة قناة وناسة قوية وهذا ما يسهل عليكم تنزيلها على الجهاز يدوي دون إرسال الجهاز للمهندس وأنفاق المال وكل ما عليكم لتثبيت إشارة قناة وناسة على الجهاز عليكم اتباع ما يلي: