مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 16 في رمضان 2024.. صابر يقضي على الجن موت وظهور مليكة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 16 في انتظارها جمهور كبير جداً لمعرفة المزيد من الأحداث، بعد أن حققت حلقة الأمس تفاعل ملحوظ للغاية عندما نجح صابر في القضاء على الجن موت الذي كان سبباً في تدمير الكثير من الأشخاص، مسلسل المداح هو واحد من أهم وأشهر المسلسلات الرمضانية التي نالت إ‘جاب الملايين من المتابعين، حيث يعرض مسلسل المداح على قناة MBC مصر في رمضان الساعة 8.30 مساءً، واليوم عبر موقعنا ننشر لكم أحداث مفصلة حول مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 16.

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 16

الحلقة السابقة من مسلسل المداح الجزء الرابع شهدت أحداث قوية كان ينتظرها يترقبها الجمهور المشاهد بفارغ من الصبر، استطاع صابر أن يكشف بعض الحقائق واستخدم الخاتم الذي حصل عليه للقضاء على الجن، وبعد عودة صابر من سيوة اكتشف أن رحاب وضعت له عمل في الجبل تنفيذاً لأوامر الجن المسخر سميح الذي يحاول أن يفسد علاقة رحاب وصابر كي يتخلى الجميع عنه من أجل أضعاف قوته، ولكن صابر لديه يقين وإيماناً بربه أ،ه يسير على الطريق الصحيح وهدفه تدمير الجن الذي يخرب كل شئ، لذلك قرر صابر أن يقوم بحبس رحاب في الغرفة لحين إيجاد حل لما يحدث كي تعود لصوابها مجدداً.

ومن جهة أخرى لما يستطيع صابر إنقاذ هبة لأنها قامت بتسليم نفسها للشرطة لكي تنال الجزاء على جريمتها لقتل أمها، وقبل أن تنتهي الحلقة ذهب صابر أمام البحر ووقف لكي يستحضر موت ووجه الخاتم تجاه البحر وظل يقرأه بعض الايات القرأنية ونجح في القضاء على موت وتمكن من حبسه داخل أعماق البحار، وقبل الدقيقة الأخيرة من الحلقة 15 انفجر مكان في الجبل في سيوة وصدر صوت مخيف وهو صوت مليكة الجن الأكبر لمحاربة صابر، وحسب بعض التصريحات أن مليكة يستمر وجودها حتى الحلقات الأخيرة ويحاربها صابر بقوة الإيمان.

أبطال مسلسل المداح الجزء 4