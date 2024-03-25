ابسط ياعم هتروق على نفسك.. منحة عيد الفطر 2024 للعاملين بالدولة والمالية تحسم الأمر

هناك بحث كبير الآن على جوجل حول حقيقة صرف منحة عيد الفطر 2024 للعاملين بالدولة، انتشرت الكثير من الأخبار خلال الساعات الماضية على صفحات جوجل المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يهتم المواطنين العاملين بالدولة بجميع الجهات والهيئات بهذا الأمر نظراً للظروف الصعبة التي يمرون فيها بسبب غلاء المعيشة

تتزايد التساؤلات عن منحة العيد تزامناً مع اقتراب العيد وانتهاء الشهر الكريم، وخاصةً بأن الرواتب للعاملين بالدولة يتم صرف في اليوم 20 من كل شهر وحلول العيد يكون قبل موعد صرف الرواتب ولذلك يرغب الملايين من الموظفين معرفة دقة تلك الأخبار، وهل منحة العيد يحصل عليها العاملين بالدولة مع صرف رواتب شهر مارس الجاري أما مع بداية الشهر قبل العيد بعدة أيام، ترقبوا معنا التقرير التالي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول منحة عيد الفطر 2024.

منحة عيد الفطر 2024

كشفت العديد من المصادر والقنوات الفضائية أن هناك بعض الوزارات الحكومية تقوم بصرف منحة عيد الفطر والتي تبدأ قيمتها بنحو 500 جنيه وتصل إلى مكافأة شهر كامل حسب جهة العمل وأرباح الشركة، حيث اعتادت بعض الوزارات على صرف منحة في شهر رمضان ومنحة عيد الفطر ومنحة مع حلول عيد الأضحى مراعاةً لظروف العاملين وإدخال الفرحة على قلوبهم، ومن الوزارات التي تقوم بصرف المنحة تزامناً مع عيد الفطر كل عام ولم تعلن حتى الوقت الحالي وزارة الإسكان وزارة الاتصالات وزارة والشركة القابضة للمياه وزارة الشباب والرياضة وزارة الأوقاف وشركات الأدوية والمواد الغذائية في القطاعين العام والخاص ومن المقرر أن يتم الكشف عن المنحة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة وتحسم وزارة المالية هذا الأمر.

موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024

نتظراً بأن موعد صرف رواتب العاملين بالقطاعات والهيئات الحكومية بالدولة قررات بعض الشركات الحكومية والشركات القطاع الخاص صرف منحة 500 جنيه حسب درجة الوزارة لتصل إلى منحة شهر كامل من المرتب بمناسبة العيد، ويتم صرف المنحة الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ويحصل العاملين على عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2024، وتبدأ عمليات صرف الرواتب في شهر أبريل بدايةً من يوم الأحد الموافق 21 من إبريل وحتى يوم السبت الموافق 27 من إبريل 2024