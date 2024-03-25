طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب لإزالة التجاعيد وتبييض الوجه قبل العيد

نضارة وتفتيح قبل العيد كريم البقدونس السحري هيخلي بشرتك بياض كالحليب وخالية تماماً من التجاعيد، حيث يعمل الكريم على توحيد لون البشرة ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الشمس والحبوب، ويعمل على تنظيف مسام البشرة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، وهو رائع في تفتيح المناطق الغامقة بالجسم ويمنحها النعومة والحيوية ويعطي لها رائحة عطرية جميلة، و سوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس السحري لتبييض وإزالة التجاعيد للأبد.

مكونات عمل كريم البقدونس السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع كريم طبيعي يمنح البشرة النعومة والحيوية وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من مغلي البقدونس.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي البقدونس والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب لمدى عشر دقائق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من على النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة زبت النعناع، والفازلين الطبي للخليط ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة ونحتفظ به داخل الثلاجة حتى يتماسك. بعد ذلك نقوم باستخدام الكريم كل يوم على الوجه صباح ومساء حتى نحصل على بشرة أكثر نعومة ونضارة.

ماسك البقدونس والزبادي لإزالة التجاعيد

نقوم بإحضار وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم مع ملعقة كبيرة من الزبادي ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ويترك لمدة ساعة كاملة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، يفضل استخدام الماسك قبل النوم حتى نحصل على بشرة ناعمة وجميلة قبل العيد.