دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2024 اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2024 المكتوب الذي يبحث عنها الكثير من الناس تضرعاً لله في آناء الليل وأطراف النهار، قد انتصف الشهر الكريم والأيام الباقي تمضي سريعاً وتنتهي النفحات الطيبة ويعود الشوق مجدداً يسكن قلوبنا لانتظار الشهر الكريم في الأعوام القادمة، شهر رمضان هو شهر الحسنات وشهر العبادة والتوبة والإكثار فيه من الدعاء يغير الأقدار يبدل الأحوال، ولذلك يهتم المسلمين بقول الأدعية المستجابة في كل يوم لعل الله يحققها عاجلاً

جعل الله لنا شهر رمضان كي نتقرب ونبدأ فيه بالتغيير وصلاح الأحوال ونتقرب إلى الله وترك المعاصي، الدعاء عبادة ربانية وصلة وصل قوية بين العباد ورب العالمين، ومن يكثر من قول الدعاء المناسب في هذه الأيام المبارك يفوز بالكثير من الحسنات واستجابة الدعوات، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2024.

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2024

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.

اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصيّر أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوف.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنا فيه غرضا للبلايا والآفات.

اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل على فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، يا مجيب دعوة المضطرين.

أهمية الإكثار من الدعاء في شهر رمضان

لكل من في قلبه هماً وحزناً ووجعاً وأماني يتمنى يتمنى تحقيقها فعليه التقرب إلى الله وتوبة وندم على ما يفعل من الذنوب ويدعو الله كثيراً لعل هناك ساعة استجابة في نهار اليوم الخامس عشر من رمضان فتبكي العين ويخفق القلب من السعادة، أن الله بيده ملكوت السموات والأرض وهو من يقول للشئ كن فيكون فعليكم ترك الأمر في يده الله وهو من يختار لكم الأفضل وأن كان الدعاء الذي تدعون به لا يوجد به خير لكم ف يبدلهم الله بالأفضل لأن الله أعلم بما تعلمون.