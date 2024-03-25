“هتفرح وتعيد بالقبض” موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 15%

إن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 هو أكثر ما يشغل بال جميع المستفيدين حيث يستعد الجميع لعيد الفطر المبارك ويستعد لتلبية احتياجاته الشخصية واحتياجات المنزل، ويرغب الجميع في التعرف على الموعد الرسمي للصرف وهل هناك تبكير في صرف المعاشات وهل هناك زيادة جديدة أم لا، وهذا ما سنجيب عنه من خلال هذا المقال.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

حددت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 لجميع المستفيدين في الدولة المصرية، وأشارت إلى أنه كموعد كل شهر سيكون بداية من اليوم الأول من الشهر الميلادي، حيث يبدأ الصرف في كافة الأماكن المخصصة للصرف بداية من 1 أبريل 2024 وحتى يوم 7 أبريل 2024، مشيرة إلى أن صرف المعاشات سيكون بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي قدرها 15% على قيمة المعاش بحد أقصى 1900 جنية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة قد بدأ صرفها كتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من شهر مارس الماضي لنحو 11 مليون مواطن وكانت تكلفة هذه الزيادات الجديدة تقدر بنحو 74 مليار جنية.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024

بعد الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 رسمياً وجب التذكير بأبرز الأماكن التي يتم صرف المعاشات من خلالها، وهي:-

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصرافة الآلية للبنوك.

بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ شركة فوري.

محافظ شبكات المحمول.

الاستعلام عن معاشات شهر ابريل 2024

يمكن الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وقيمة المعاش بعد الزيادة، من خلال الخطوات التالية:-