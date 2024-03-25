الكولاجين السحري ماسك القهوة حضريه بمكونات منزلية وتخلصي من التجاعيد للأبد

تعتبر القهوة من أفضل أنواع الماسكات الطبيعية التي تعطي للبشرة المرونة وتعمل على ترطيب الجلد، وتخلص البشرة من حب الشباب والبثور السوداء التي تظهر على الوجه في مرحلة الشباب، كما تحتوي على عناصر هامة مفيدة جدًا تمنح البشرة البياض الناصع وتحافظ عليها من الجفاف وتجعلها أكثر شبابًا وحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك القهوة السحري أقوى كولاجين طبيعي لشد وتفتيح البشرة في أسرع وقت.

مكونات عمل ماسك القهوة لتبييض البشرة

يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد للأبد بخطوات سهلة بالمنزل وهي كالتالي:-

نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات، ثم نقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه على شكل نقاط. نقوم بتدليك الوجه برفق لمدة ثلاث دقائق حتى يتغلغل الماسك داخل مسام البشرة. نترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة كاملة حتى يجف تمامًا، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق.

فوائد ماسك القهوة للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد مذهلة حيث يعمل على توحيد لون البشرة ويزيل الصبغات الجلدية، ويعيد للبشرة نضارتها وشبابها ويمنحها الإشراق والنعومة خاصة في فصل الشتاء، كما يساهم في علاج الأمراض الجلدية الناتجة عن أشعة الشمس مثل الكلف والنمش والتصبغات التي تسبب اسمرار البشرة، ويساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة وينظف مسام البشرة من العمق.