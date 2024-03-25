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“مُستجاب بإذن الله” دعاء النصف من رمضان 1445 مكتوب كامل | | أدعية اليوم الخامس عشر من رمضان
دعاء النصف من رمضان 1445، مرت أيام الشهر الكريم بسرعة البرق وأصبحنا في منتصفه ويبحث الجميع الآن عن دعاء النصف من رمضان 1445 مكتوب لترديده طوال اليوم، لعل الله يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من عتقاءه من النار، ونقدم لكم الآن من خلال هذا المقال مجموعة من أفضل الأدعية المستجابة بإذن الله في هذا اليوم المبارك.
دعاء النصف من رمضان 1445
وصلنا إلى ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك 1445، فاللهم أعِد علينا رمضان أعوامًا كثيرة، ويسعى الجميع إلى معرفة دعاء النصف من رمضان 1445 من أجل التضرع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وإليكم:-
- اللهم في ليلة النصف من رمضان، تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.
- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.
- اللهم كما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيها لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِمًا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
أدعية يوم 15 رمضان 1445
- الله يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك وحسن عبادتك.
- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
- اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة محمد -صلى الله عليه وسلم- في أعلى جنة الخلد.
- اللهم في ليلة النصف من رمضان نسألك ألا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين وأن تغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم إني أسأل ك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.