“مُستجاب بإذن الله” دعاء النصف من رمضان 1445 مكتوب كامل | | أدعية اليوم الخامس عشر من رمضان

دعاء النصف من رمضان 1445، مرت أيام الشهر الكريم بسرعة البرق وأصبحنا في منتصفه ويبحث الجميع الآن عن دعاء النصف من رمضان 1445 مكتوب لترديده طوال اليوم، لعل الله يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من عتقاءه من النار، ونقدم لكم الآن من خلال هذا المقال مجموعة من أفضل الأدعية المستجابة بإذن الله في هذا اليوم المبارك.

دعاء النصف من رمضان 1445

وصلنا إلى ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك 1445، فاللهم أعِد علينا رمضان أعوامًا كثيرة، ويسعى الجميع إلى معرفة دعاء النصف من رمضان 1445 من أجل التضرع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وإليكم:-

اللهم في ليلة النصف من رمضان، تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

اللهم كما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيها لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِمًا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

أدعية يوم 15 رمضان 1445