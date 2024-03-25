“الاصفر يفاجئ الجميع” اسعار الذهب اليوم عيار 21 الاثنين 25, مارس, 2024 في محلات الصاغة

شهدت محركات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 بحثاً كبيراً حول اسعار الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات الصباحية، حيث أنه تبقى ساعات قليلة على فتح أسواق الذهب في مصر وبدأ التعاملات، وكما نعلم وأن الأسابيع أو الأشهر الماضية قد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الاسعار بشكل كبير جداً، ونرصد لكم التفاصيل في هذا المقال.

اسعار الذهب اليوم عيار 21

جاء أخر تحديث من شعبة الذهب عن وجود استقرار في اسعار الذهب اليوم عيار 21 في الفترة الأخيرة بعد أن كان قد سجل ارتفاع ملحوظ، حيث جاءت أخر أسعار تم تحديثها على النحو الآتي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 3463 جنية للشراء، فيما سجل سعر البيع نحو 3429 جنية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3030 جنية للشراء، بينما جاء سعر بيع الجرام بنحو 3000 جنية.

أما عن عيار 18 فسجل الجرام منه اليوم سعر 2597 جنية للشراء، وسعر الجرام في البيع سجل 2571 جنية.

سعر جرام الذهب من عيار 14 سجل نحو 2020 جنية مصري عند الشراء، وعند البيع فقد سجل سعر 2000 جنية مصري.

وقد تختلف أسعار المصنعية مما قد يؤدي إلى زيادة السعر بمقدار 30 إلى 60 جنية في الجرام الواحد، وذلك على حسب المنطقة التي يتم الشراء منها.

سعر الجنية الذهب اليوم

بعدما تعرفنا على اسعار الذهب اليوم عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 وعيار 14 نتعرف الآن على أسعار الشراء للجنية الذهب في مصر اليوم الاثنين الموفق 25 مارس 2024، حيث سجل سعره في التعاملات الختامية أمس نحو 24,240 جنية مصري.