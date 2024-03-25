“أخيرًا الفراخ رخصت” بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم 25, مارس, 2024 واسعار البيض

بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، شهدت اسعار الدواجن الامس انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المصرية حيث سجلت تراجع بقيمة 3 جنيهات كاملة، وشهدت صباح اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار حتى الآن في البورصة والمزارع، ومن خلال هذا التقرير نوضح لكم بالتفصيل الأسعار الجديدة للفراخ بأنواعها المختلفة اليوم.

بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 هذه الأسعار:-

سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء سجل من 93 جنية إلى 95 جنية في المزرعة، لتصل إلى يد المستهلك بنحو 105 جنية إلى 115 جنية حسب المنطقة.

أما سعر الكيلو الواحد من الفراخ البلدي فسجل نحو 115 في البورصة، ويتم بيعه في الأسواق والمحال بسعر من 120 جنية إلى 130 جنية.

وجاء سعر الكيلو الواحد من الفراخ الأمهات البيضاء بنحو 85 جنية في المزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 90 جنية.

سجل سعر الكيلو من الفراخ الساسو من 110 جنية إلى 115 جنية في البورصة، ليبدأ بيعة في الأسواق صباح اليوم بسعر من 115 جنية إلى 130 جنية.

كما نوضح لكم الآن أسعار قطع الفراخ والتي تكون على النحو الآتي:-

سجل سعر كيلو البانية اليوم من 200 جنية إلى 210 جنية في الأسواق.

أما عن سعر صدور الدجاج فسجلت اليوم ما بين 140 جنية إلى 145 جنية.

وجاء سعر الكيلو الواحد من أوراك الدجاج اليوم بنحو 105 جنية إلى 120 جنية.

اسعار كرتونة البيض اليوم

بعد أن تعرفنا على اسعار الدواجن اليوم إليكم جدول بأسعار البيض في الأسواق، كالآتي:-