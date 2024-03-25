“مغامرات و اكشن عالي“طريقة تحميل لعبة Battlefield التحديث الأخير.. العبها وسلي صيامك

من الألعاب الالكترونية الحديثة التي ازداد البحث عنها في الفترة الأخيرة لعبة Battlefield وهي لعبة تصويب وإطلاق نار بمعارك عسكرية تم إطلاقها عام 2002 واستطاعت طوال تلك السنوات الحفاظ على نجاحها وجذب المزيد من اللاعبين حول العالم وذلك بسبب عمل الشركة المطورة على تحديث اللعبة بشكل مستمر لتواكب التطور التكنولوجي والأجهزة والتقنيات الحديثة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تنزيل اللعبة ومتطلبات التشغيل.

طريقة تحميل لعبة Battlefield التحديث الأخير

لعبة Battlefield وصل عدد لاعبيها حتى عام 2012 الى خمسين مليون لاعب حول العالم، اللعبة من الألعاب الحركية الاستراتيجية التي تحمل طابع المغامرة والتشويق، حيث يدخل اللاعب في معركة عسكرية ويحاول إدارة الجيش والتحكم به والتفوق فيها باستخدام الأسلحة المتاحة سواء يدوية أو قنايل او مركبات أو غيرها من الأسلحة، وفي التحديث الأخير للعبة سيتم إضافة أسلحة ومعدات جديدة وإمكانية أن يتسلق اللاعب المرتفعات بالحبال، بالإضافة الى تغير الظروف المناخية داخل اللعبة وظهور مدن جديدة، ويمكنكم الان تحميل لعبة Battlefield بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية :

فتح موقع جوجل أو فاير فوكس.

في خانة البحث قم بكتابة اسم اللعبة Battlefield.

سيظهر أمامك الموقع الرسمي للعبة ادخل اليه وقم بتحميل اللعبة.

خلال دقائق قليلة سيتم تنزيل اللعبة على جهازك.

قم بتثبيتها عبر اتباع الخطوات المطلوبة.

ما هي متطلبات الخاصة بتشغيل لعبة Battlefield؟

لابد أن يكون الجهاز الذي ستحمل عليه لعبة Battlefield تتوافر فيه مواصفات وإمكانيات معينة ليستطيع تشغيل اللعبة بسهولة وسرعة، وفيما يلي اهم متطلبات تشغيل اللعبة :