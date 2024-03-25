“ايفون الغلابة“ مواصفات هاتف OPPO A78 وسعره في مصر والسعودية

شركة أوبو قامت مؤخرا بإصدار أحدث هواتفها oppo A78 والذي يتمتع بالعديد من الإمكانيات الهائلة التي تجعله يدخل في منافسة قوية مع هواتف أكبر الشركات مثل سامسونج وأبل ، وهذا الهاتف بشهادة الخبراء سيحظى بإعجاب قطاع كبير من الجمهور من كافة أنحاء العالم لأن مواصفاته رائعة وسعره مناسب، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات هاتف أوبو A78 ومميزاته وعيوبه وسعره في الأسواق العربية.

أهم مواصفات هاتف OPPO A78

يتمتع هاتف OPPO A78 بمواصفات رائعة مما يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف قوي بإمكانيات وقدرات جيدة، وفيما يلي سنستعرض لكم أبرز مواصفات الجهاز ومميزاته التي تجعله في مصاف أفضل الأجهزة الحديثة :

الهاتف مصمم بشكل جذاب وراقي يجعله عنوان للأناقة والتميز.

حجم شاشة الهاتف 6.43 بوصة وهي من نوع AMOLED والتي توفر صورة واضحة وألوان مبهرة.

الهاتف مزود باثنين كاميرا خلفية وكاميرا أمامية، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

الهاتف يتمتع بأداء قوي لأنه مزود بمعالج snapdragon 680 الذي يشغل أكبر البرامج والألعاب بسرعة.

البطارية تدوم لفترات طويلة بسعة 5000 أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

الهاتف مزود بأعلى خصائص الأمان والحماية أبرزها مستشعر البصمة المدمج.

الهاتف مضاد للماء والغبار ولا يتضرر بالتعرض لأيا منهما.

ما هي أشهر عيوب هاتف OPPO A78

بالنسبة للمستخدمين توجد بعض العيوب بهاتف OPPO A78 التي لا تجعله جهاز متكامل المميزات، ومن أبرز تلك العيوب ك

أنه يدعم فقط الجيل الرابع وليس الخامس.

مساحة الذاكرة الداخلية صغيرة الى حد ما.

المنتج يباع بدون شاحن.

الكاميرا الخلفية الثانية دقتها ضعيفة.

سعر هاتف OPPO A78 في مصر والسعودية

يختلف سعر هاتف OPPO A78 من دولة لأخرى حيث يبلغ سعره في الأسواق المصرية لسعة 128 جيجا بايت 8000 جنيه مصري، أما في السعودية فيبلغ سعره 850 ريال لمساحة 256 جيجا بايت، ويباع بنفس مساحة التخزين في الامارات بسعر 700 درهم.