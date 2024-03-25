خطوات التسجيل في حملة الراجحي المجانية وأهم الشروط للمواطنين والمقيمين

بات يستقطب تسجيل الراغبين في المشاركة بحملة الراجحي للحج اهتمام العديد مع اقتراب موعد موسم الحج لعام 1445هـ/2024م، يسعى الكثيرون لاغتنام فرصة أداء مناسك الحج من خلال البرامج المجانية التي توفرها بعض الجهات، خصوصاً مع إعلان وزارة الحج والعمرة عن بدء فترة التسجيل لهذا العام، يعد التسجيل في حملة الراجحي المجانية من الخيارات المميزة للراغبين في الحج دون تحمل تكاليف، وسنقدم عبر منصتنا دليلاً تفصيلياً للخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في هذا البرنامج المبارك.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي

للإنضمام إلى حملة الراجحي لأداء مناسك الحج دون تكاليف للعام 1445 هـ / 2024 م، يُرجى اتباع الخطوات التالية بعناية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الراجحي.

تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة بدقة، والتي تشمل رقم الهوية ورقم الجوال.

النقر على خيار “تسجيل الدخول”.

اختيار الخيار المخصص للتسجيل في الحج المجاني من بين الخيارات المتوفرة.

تحديد المنطقة التي ينتمي إليها المتقدم، وقراءة الشروط والأحكام بعناية، ثم الموافقة عليها.

إكمال عملية التسجيل بالضغط على “إرسال الطلب”.

الانتظار لمعرفة إذا كان الاسم ضمن القائمة المقبولة للمشاركة في الحملة.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج للمواطنين

لكي يتأهل المواطنون للتسجيل في حملة الراجحي للحج، يجب استيفاء عدة معايير أساسية:

المتقدمون يجب أن يكونوا من الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة المالية لتحمل نفقات الحج.

يُطلب من المتقدم توفير رقم هاتف محمول صالح ومتاح للتواصل في جميع الأوقات.

لا يُسمح بالتقديم لمن قد أدى فريضة الحج في الماضي.

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

العمر المطلوب للمتقدم يجب أن يكون ما بين 18 و65 عاماً.

في حال الرغبة في أداء الحج مع مرافق، ينبغي تقديم مستند رسمي يُثبت العلاقة بين المتقدم والمرافق.

شروط التسجيل للمقيمين في السعودية 1445

يتسنى لغير السعوديين الانضمام إلى برنامج الراجحي لأداء الحج في عام 1445، يتعين عليهم تلبية الشروط الآتية: