فضل ليلة نصف رمضان 1445 وأفضل الأدعية المستحبة في هذا اليوم المبارك

أعلن المركز العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر عن فضل ليلة نصف رمضان لعام 1445/2024، متزامنةً مع انقضاء النصف الأول من الشهر الفضيل واقتراب دخول العشر الأواخر، تُعد هذه الليلة بمنزلة إشارة إيذان ببدء مرحلة الوداع لهذا الشهر المبارك، شهر العطاء والمغفرة والضياء، كما تم تقديم مجموعة من الأدعية المستحبة لتلاوتها في ليلة 15 رمضان، لاغتنام فضائلها.

فضل ليلة نصف رمضان

فسّر المركز العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر طائفة من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تسلط الضوء على فضل شهر رمضان الكريم، والذي يُشير إلى أن الالتزام بالصيام والعمل الصالح خلال هذا الشهر يمكن أن يؤدي إلى تبديل السيئات إلى حسنات، وهذا ما تؤكده الأحاديث والآيات الآتية:

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه”.

قول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”.

وقوله تعالى: “أياماً معدوداتٍ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين”.

وقوله تعالى: “شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون”.

أدعية ليلة النصف من رمضان 2024

تتضمن ليلة النصف من رمضان لعام 2024 مجموعة من الأدعية المفضلة للتخفيف من الأحزان ورفع الكرب، وهي كالتالي: