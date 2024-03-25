دعاء النصف من رمضان للميت وأفضل سنن مستحبة في الصيام

التضرع بالدعاء لأحبائنا المتوفين خلال منتصف شهر رمضان يعد من الطقوس الروحانية المتجددة في هذه الأوقات المعظمة، يحمل كل واحد منا ذكرى شخص غالي تحت التراب، ومن أجلهم، يصبح الدعاء بالعفو والمغفرة أسمى الهدايا، لقد أوصانا النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، بدعاء النصف من رمضان للميت وأفضل سنن مستحبة في الصيام.

دعاء النصف من رمضان للميت

هذا النص يشتمل على مجموعة من الأدعية المستحبة للتلاوة أثناء الصلاة، في نهار شهر رمضان، وعند لحظة الإفطار، مع ذكر اسم الشخص المتوفي الذي يُدعى له، تعتبر هذه اللحظات مواقيت روحية يكون فيها دعاء الشخص مستجاباً، بإذن الله:

“يا ربنا، افتح لنا أبواب جودك وفضلك، وارحم (ذكر اسم المتوفي) برحمتك الواسعة التي شملت كل شيء.”

اللهم اقبله بقبول حسن وأبشره بالجنة والفردوس الأعلى.”

“يا رب، اجعل مثواه في أعلى جنات النعيم، واهب له الجنة بلا حساب أو سابق عذاب”.

“اللهم اجمعه مع النفوس الزكية والأبرار، وليكن من أصحاب اليمين، واجعل تحيته فيهم سلاماً”.

“نسألك يا الله أن تشمله بشفاعة نبيك المصطفى، وتحشره تحت لوائه، وتسقيه من يده الشريفة شربة لا ظمأ بعدها أبداً”.

“يا رب العالمين، اغفر له وارحمه، وتجاوز عن خطاياه، نقه من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل له داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وادخله الجنة من باب الريان”.

“اللهم شهد (ذكر اسم المتوفي) بأن لا إله إلا أنت وأن محمداً رسولك، فارحمه واجعل قبره ملآى بالنور والسرور حتى يوم القيامة”.

“يا الله، اجعل (ذكر اسم المتوفي) من الذين ينعمون بجنتك خالدين فيها طالما السماوات والأرض قائمتان، وسع له في قبره واجعله روضة من رياض الجنة، واحفظه من عذاب القبر وظلمته”.

سنن مستحبة في الصيام

يُنصح للمرء الذي يمسك عن الطعام والشراب من الفجر حتى المغرب في رمضان باتباع الممارسات النبوية المباركة التي تشمل: