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لو عايز تعرف مين اللي فاز في فوازير fresh رمضان 2024+خطوات التسجيل في المسابقة اليومية للفوز بخمس أجهزة منزلية
مين اللي فاز في فوازير fresh في الأيام السابقة، حيث أن المشتركين يرغبون في معرفة الفائزين في المسابقة كل يوم وتقوم شركة فريش بالإعلان عن الفائزين في صفحة الفيسبوك الخاصة بـ فريش التي يتجاوز عدد متابعينها مليون ونصف بالإضافة إلى أن الصفحة تعرض الصور والأسماء للفائزين بجانب الأجهزة التي حصلوا عليها حتى توضح للمشتركين أن المسابقة لها مصداقية.
مين اللي فاز في فوازير fresh
تقدم شركة فريش فوازير تعرض من العاشر من رمضان حتى آخر رمضان، وتعرض الفزورة بطريقة غنائية استعراضية وتقدمها روبي ودينا الشربيني بطريقة مميزة، وتكون طريقة الاشتراك بالمسابقة كما يلي:
- عند معرفة الحل للفزورة، قم بالتوجه إلى فريش.
- هناك بيانات هامة لتأكيد الاشتراك في المسابقة.
- ابدأ في كتابة اسمك ويكون رباعي مطابق للبطاقة الشخصية.
- يلزم كتابة رقم هاتف يعمل لأنه حلقة التواصل بين الشركة وبينك.
- حدد محافظتك.
- اضغط إرسال.
تردد قناة MBC مصر
يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة ام بي سي التي تعرض مسابقة فريش، وتكون تردد القناة كالتالي:
- قمر صناعي: نايل سات.
- تردد: 12015.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
الفائزين في مسابقة فريش رمضان 2024
تقوم شركة فريش بالإعلان عن الفائزين في المسابقة بعد الاتصال بهم وحضورهم لاستلام الجوائز عبر صفحتها الرسمية، والجوائز تكون كالآتي:
- يحصل كل فائز على خمس أجهزة تكون ( بوتجاز/ سخان/ شاشة/ ثلاجة/ ميكروويف).
- كل مشترك يلزم أن يكون قد طبق الشروط والأحكام قبل الاشتراك بالمسابقة.
- الاستلام للجوائز خلال 24 ساعة من اتصال إدارة المسابقة بالفائز.