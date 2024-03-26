بالفيديو من الصفحة الرسمية رووووبي قالت السؤال|..Fazoura fresh إجابة سؤال النهاردة إيه 16 رمضان … الدولة طلعت دولة عربية وسهلة خالص النهاردة

Fazoura fresh إجابة سؤال النهاردة يبحث ملايين المشاهدين والمتابعين لمسابقة فريش للأجهزة الكهربائية، والتي تقوم من خلالها الشركة، بعمل إعلان عبارة عن فزورة، تقدم معلومات واسئلة عن دولة من دول العالم التي تستورد من شركة فريش، واليوم زادت عمليات البحث عن إجابة فزورة اليوم ال 14 من مسابقة فريش.

Fazoura fresh إجابة سؤال النهاردة

أعلنت شركة فريش للأجهزة الكهربائية، عن فزورة اليوم الرابع عشر من شهر رمضان، والتي قامت بتمثيلها الفنانة روبي، والتي قامت فيها بتمثيل رقصة الدبكة، بشكل الفزورة، وزادت عمليات البحث من قبل الكثير لمعرفة رقصة الدبكة تنسب لأي دولة، وهي دولة لبنان العربية، ولذلك إجابة اليوم هي دولة لبنان، والتي تأتي من ضمن الدول التي تصدر لها شركة فريش للأجهزة الكهربائية.

مسابقة فريش

قامت شركة فريش للأجهزة الكهربائية، بالإعلان عن إطلاق مسابقة مختلفة من نوعها، والتي تأتي في شكل الفوازير، على أن تعبر كل فزورة، عن دولة من الدول التي تصدر لها شركة فريش، على أن تتضمن الفزورة معلومات عن الدولة، على أن يقوم الجمهور باستنباط الدولة من خلال المعلومة، وسيتم اختيار 5 فائزين، على أن يحصل كل فائز على 5 أجهزة كهربائية من شركة فريش، والتي قد تتنوع ما بين الثلاجة، والبوتجاز، والغسالة، التكييف، السخان.

القنوات التي تعرض إعلان فريش

تقوم مجموعة من القنوات الفضائية ببث إعلان شركة فريش والذي يأتي كرعاية للمسلسلات الرمضانية التي تعرضها هذه القنوات، وهذه القنوات تتمثل في الآتي :

قناة MBC مصر.

قناة ON Drama.

قناة DMC.

الدولة السادسة في المسابقة

ظهرت الفنانة روبي في الإعلان الخاص باليوم السادس عشر من رمضان للإعلان عن الدولة السادسة في مسابقة فوازير FRESH رمضان 2024، حيث تتضمن الإعلان كلمات مثل العلا والرياض، وهما من أكبر المدن بالمملكة العربية السعودية، وبذلك تكون الدولة التي يتحدث عنها إعلان اليوم هي السعودية، سارعو الآن بالدخول على الموقع الرسمي وتسجيل الإجابة.