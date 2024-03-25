فوازير fresh|.. يوم 15 رمضان مسابقة فريش إيه؟ تعالى اعرف الإجابة من الفنانة دينا الشربيني وابعتها ع الموقع الرسمي من هنا 👇

يوم 15 رمضان مسابقة فريش قامت شركة فريش للأجهزة الكهربائية، بإطلاق مسابقة فريش، والتي بدأت من يوم 10 رمضان، والتي تأتي في شكل الفوازير الرمضانية، بحيث يتم تمثيل فزورة كل يوم عن دولة من الدول التي تستورد من شركة فريش، والتي تتضمن بعض المعلومات عن هذه الدولة، ومن ثم يقوم الجمهور بالتعرف على الدولة من خلال الفزورة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم فزورة يوم 14 رمضان مسابقة فريش.

يوم 15 رمضان مسابقة فريش

تم الإعلان عن فزورة فريش يوم 14 رمضان مسابقة فريش، والتي قامت بها الفنانة روبي، وجاءت الفزورة، بشكل تمثيلي عن دولة من الدول التي تستورد منها فريش، و جاءت كلمة الدبكة ضمن الفزورة مع الرقصة الشهيرة لها، ومن خلالها يقوم المشاهد بالتعرف على هذه الدولة.

جوائز مسابقة فريش

وكانت قد أعلنت شركة فريش قبل إطلاق المسابقة، عن طبيعة المسابقة، والتي ستكون عبارة عن فزورة، تحتوي على بعض المعلومات، والتي تعبر عن دولة من الدول التي تصدر لها الشركة، على أن يحصل المشاهد الذي يقوم بإرسال الإجابة الصحيحة، على 5 أجهزة كهربائية من شركة فريش.

كيفية الاشتراك في مسابقة فريش

يمكن الاشتراك في مسابقة فريش وإرسال الإجابات على الفوازير التي تقوم بإطلاقها من خلال الآتي :