الحق سجل ومضيعش الفرصة .. رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

تعتبر المكرمة الملكية الأردنية واحدة من أهم المساعدات المالية المقدمة من ملك الأردن عبد الله حيث يتم تقديم هذا الدعم إلى الأسر ذات الدخل المحدود من أجل تخفيف أعباء المعيشة عليهم، ومع قدوم شهر رمضان الكريم تم إطلاق رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية وخلال الأسطر التالية سنوضح رابط التسجيل فضلاً عن الفئات المستحقة.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

من السهل أن يتم التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية بشكل إلكتروني وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق المعونة الوطنية الأردنية.

انقر على الدعم النقدي الموحد من الصفحة التي ستظهر أمامك.

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة التي منها رقم الهوية الوطنية.

النقر على أيقونة المكرمة الملكية.

يلزم أيضًا تدوين البيانات المطلوبة.

العمل على إرفاق كل الأوراق المطلوبة.

انقر على تسجيل.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية

في حالة الرغبة على الحصول على المكرمة الملكية في الأردن لابد من توافر الشروط التالية:

لا ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 300 دينار.

أن يكون مواطن أردني ومسجل في صندوق المعونة الوطنية.

الإقامة الدائمة على أراضي الأردن.

خضوع المتقدم إلى دراسة الأهلية من خلال زيارة الباحث الاجتماعي.

شرط ألا يتم استخدام المكرمة الملكية الأردنية في نفقات ترفيهية.

عدم الاستفادة من أي برامج دعم أخرى.

الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية الأردنية

إليكم الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية: