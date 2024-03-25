إمتى مسابقة فوازير fresh النهاردة على التليفزيون+طريقة تسجيل الإجابة ع الموقع والفوز ب5 أجهزة كهربائية

مسابقة فوازير fresh النهاردة تم الإعلان عنها منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث قد بدأت الحملة الإعلانية الخاصة بشركة الأجهزة المنزلية فريش، فكانت الحملة هذا العام رمضان 2024 في شكل فوازير تقدمها 2 من أشهر الفنانين المصريين في الوقت الحالي وهما الفنانة روبي والفنانة دينا الشربيني، وبداية عرض الفوازير كان منذ يوم 10 رمضان وحتى يوم 30 رمضان، سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول الفوازير وحلها والجوائز.

مسابقة فوازير fresh النهاردة

قام المسؤولين عن الحملة الدعائية الخاصة بشركة فريش بتوضيح جميع التفاصيل حول الفوازير، فقد بدأت الفوازير منذ 10 رمضان وستستمر حتى نهاية الشهر الكريم ويقدم تلك الفوازير الفنانه روبي والفنانة دينا الشربيني وبالفعل يتم الإعلان يوميا عن الفائزين عبر الصفحة الرسمية الخاصة بشركة فريش على فيسبوك حيث يتم فوز 10 فائزين يوميًا وكل فائز منها هؤلاء الفائزين سوف يفوز بعدد خمسة أجهزة منزلية من ماركة فريش الشهيرة، كما أن الأسئلة التي تذكر بالفوازير سوف تكون حول دولة بين الـ 92 دولة التي تقوم فريش بتصدير منتجاتها إليهم.

فكرة فوازير فريش

تعتبر فكرة فوازير أحد الأفكار المبتكرة فهي فكرة خارج الصندوق وهي تعود بنا إلى عالم الفوازير الجميل، فتقوم شركة فريش بطرح أسئلة في هيئة فوازير في عالم المسابقات التي يعشقها الجميع وبعد انتهاء الفزورة إجابة المشاركين عنها سوف إعلان الفائزين في اليوم التالي بعد الاشتراك من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، أما بالنسبة لموعد الإجابة على الفزورة فهو له وقت محدد يبدأ من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 12:00 صباحًا وغير مسموح بالإجابة بعد ذلك.

إجابة سؤال فوازير FRESH اليوم 24 مارس

ظهرت الفنانة روبي اليوم في الإعلان الخاص بفزورة فريش 14 رمضان وحل الفزورة هي التلميحات التي تشير إلى أحد الدول وهي دولة لبنان ويمكنك الإجابة على الفزورة من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي لشركة فريش.