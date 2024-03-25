شغـال اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي كافة محافظات العراق | اسماء الدفعة السابعة 2024

اسماء الرعاية الاجتماعية يتم توفيرها من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يتم إتباع مجموعة من الخطوات المحددة من أجل معرفة أسماء المشمولين، بحيث يهدف إلى توفير حياة كريمة لهم عبر تقديم الدعم من خلاله، وقد استهدفت الحكومة عدة فئات من الفقراء والمحتاجين الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم، ونستعرض في السطور التالية طرق التسجيل فيه.

اسماء الرعاية الاجتماعية

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة يتم من خلال الرابط التي وفرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيمكن من خلاله معرفة من تم قبولهم في الوجبة الجديدة المقررة للبرنامج، خاصة أن البرنامج يهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية للمسجلين فيه مع السعي لتوفير حياة كريمة لهم من خلال ما يتم صرفه لهم.

والاستعلام يكون من خلال خطوات محددة وبطرق بسيطة يمكن إتباعها من أجل تسهيل الاستعلام عن البرنامج بسهولة.

شروط الحصول على الدعم

للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية لابد من توفر عدد من الشروط في من يقوم بالتسجيل ليتم الحصول على الدعم، وتنص تلك الشروط على التالي:

يكون المسجل عراقي الجنسية ليستحق الحصول على الدعم.

أن يكون من المقيمين بداخل العراق.

لا يمتلك المقدم أي أصول أو عقارات اكون ذات قيمة كبيرة.

الأعمار تتراوح من 18 ل60 عام لكي يتم تسجيلهم.

لا يكون مسجل من قبل في اي برنامج من البرامج التي تقدم الدعم.

لابد من إرسال كل المستندات المطلوبة .

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات التي تتبع من أجل الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي: