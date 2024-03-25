هسه..كم راتب المتقاعدين بالعراق لشهر آذار 2024؟ ومتى سوف يتم الصرف؟

كم راتب المتقاعدين بالعراق من أكثر ما يبحث عنه المتقاعدين بالوقت الحالي بالعراق، فالجميع يرغب في الاستعلام عن راتب التقاعد بعد إضافة الزيادة الجديدة له وذلك بعد أن قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن إضافة زيادة جديدة إلى الكثير من المواطنين بالعراق، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل.

كم راتب المتقاعدين بالعراق

موخرًا أعلنت وزارة المالية أنه سيتم رفع السلم الخاص برواتب المتقاعدين حتى يصل إلى 100 دينار عراقي وجاء ذلك في قرار تم إصداره من مجلس الوزراء بالعراق وهذا القرار يتضمن كافة المستفيدين من البرنامج على مستوى جميع المحافظات العراقية، ومن المقرر أن يكون راتب المتقاعد بالعراق بعد الزيادة 500 الف دينار بدلا من 400 ألف دينار، كذلك سوف يحصل المتقاعد على زيادة راتبه ليصبح 500 ألف دينار بدلا من السابق كان 350 الف دينار عراقي، كما سوف يحصل المتقاعد على راتب 725 ألف دينار بعد أن كان 600 ألف دينار من قبل، كذلك سوف يحصل المتقاعد بعد زيادة الرواتب على 950 ألف دينار بعد الزيادة بدلا من 850 الف دينار كان يحصل عليها من قبل.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أوضحت وزارة المالية أن هناك خطوات سهلة وميسرة تمكن المتقاعدين من الاستعلام عن الرواتب بالعراق وذلك من خلال اتباع الآتي:

يتم في البداية الدخول إلى موقع وزارة المالية بالعراق.

بعدها يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم بالضغط فوق الاستعلام.

يجب إدخال البيانات التي يطلبها الموقع بشكل صحيح دون أخطاء وذلك بالاستمارة الموجودة على الموقع.

قم بعدها بالضغط فوق أيقونة الاستعلام.

بعد عدة دقائق قليلة سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالراتب الذي ستحصل عليها بعد الزيادة.

سلم رواتب التقاعد في العراق

دائما ما تسعى الحكومة بالعراق إلى مساعدة جميع المتقاعدين على مستوى كافة المحافظات العراقية وخاصة في ذلك تلك الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الأسعار وكذلك غلاء المعيشة حتى يتمكن المتقاعد من تلبية جميع احتياجاته بعد رفع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بالعراق ومن ناحية أخرى قامت الوزارة بالإعلان عن التعديلات بسلم الرواتب الخاص بالمتقاعدين كما أضافت زيادة خاصة بأصحاب المعاشات.