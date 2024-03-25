لو عربيتك باظت خد قرض إصلاح السيارات من بنك مصر بأقل فائدة وأسرع وقت 24 ساعة بس

قرض إصلاح السيارات من بنك مصر هو قرض جديد لصيانة وإصلاح السيارات، ويقدمه بنك مصر كجزء لخطة تحتوي على عدد ٥ برامج تمويلية حديثة خلال هذه السنة، ويأتي ذلك القرض ضمن ما يبذله البنك من جهود لأجل توسعة بعض خيارات القروض المتوفرة للعملاء؛ وذلك بهدف تلبية متطلباتهم المالية المختلفة، ويوفر البنك هذا القرض نتيجة لزيادة سعر صيانة السيارات مؤخرًا.

قرض إصلاح السيارات من بنك مصر

يتوفر قرض إصلاح السيارات من بنك مصر للعديد من فئات العملاء بما فيهم الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يحاولون الأقساط أو الرواتب الخاصة بهم، هذا إلى جانب أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وسنوضح لك هنا تفاصيل القرض كالتالي:

يصل الحد الأقصى للقرض حتى ٣٠٠ ألف جنيه.

يصل الحد الأقصى للتمويل حتى ١٠٠٪ من إجمالي التكلفة.

يبلغ الحد الأقصى الخاص بمدة القرض ٦٠ شهر.

يتم خصم مصاريف إدارية بنسبة ١.٥٠٪ من إجمالي قيمة القرض (تحسب بشكل تلقائي).

يتراوح الحد الأدنى لسن المقترض بين ٢١ و ٦٥ سنة.

يتم تحديد سعر الفائدة بالتفاوت حسب نوع الوظيفة الخاصة بالمقترض، كما يتم التفاوض بشأنها مع خدمة العملاء داخل البنك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرض إصلاح السيارات من بنك مصر

يحتاج العملاء وخصوصًا فئة الموظفين لتقديم عدد من الأوراق التي يطلبها البنك؛ حتى يكون من السهل عليهم أن يحصلوا على القرض، وتشمل هذه الأوراق ما يلي:

صورة للبطاقة ولابد وأن يكون مفعولها ساري.

بيان بمصاريف الصيانة أو الإصلاح المطلوب.

شهادة توضح مفردات المرتب الشهري.

تعهد صادر من قبل مكان العمل بتحويل القسط أو الراتب الشهري إذا تقرر تحويل الراتب.

وبالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة فإن الأوراق المطلوبة منهم هي:

صورة للبطاقة الضريبية.

تصريح أو ترخيص مزاولة المهنة وذلك بحالة الأعمال الحرة.

مستخرج رسمي وجديد من قبل السجل التجاري وذلك بحالة الأعمال الحرة.

كشف حساب مصرفي لمدة ٦ شهور.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات؛ فإنه يطلب منهم الأوراق التالية: