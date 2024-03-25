حولها في أقل من دقيقة .. تحويل الرسائل الصوتية voice إلى نص مكتوب في واتساب

الكثير من مستخدمي الواتساب يملون من الرسائل الصوتية وطالما تمنوا لو يوجد طريقة يتم من خلالها تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب، وأخيرًا وفر تطبيق واتساب الكثير من الطرق التي من خلالها يتم تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة وسوف نوضح تلك الطرق خلال الأسطر الالية.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب

كشفت بعد المواقع العالمية الخاصة بمحتوى التكنولوجيا أن ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة قيد الاختبار لمستخدمي أجهزة الاندر ويد كما بدأ اختبارها أيضًا على أجهزة الأيفون وحققت نجاح كبير، ويمكن الاعتماد على عدد من التطبيقات التي تساعد عبلى تحويل الرسائل الصوتية إلى نص عبر الاندرويد حتى يتم الانتهاء من الاختبار وإطلاق تحديث جديد لتطبيق الواتساب:

في البداية يتم تحميل Transcriber for WhatsApp وتثبيته على جهاز الاندرويد.

انقر على كلمة فتح التطبيق.

بعد ذلك توجه إلى تطبيق الواتساب وقم بالنقر على أي رسالة صوتية وعلى الفور سوف يتم تحويلها إلى نص مكتوب.

علمًا أنه بعد أن يتم تحديد الرسالة الصوتية من قائمة الاختيار اختر Transcriber.

طريقة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب على الآيفون

يوجد أيضًا تطبيق يساعد على تحويل الصوت إلى نص على هواتف الآيفون ويتم استخدامه على النحو التالي: