طريقة وخطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل في أسرع وقت علشان النور ما يقطعش+الشحن بالفيزا كمان

شحن كارت الكهرباء من الموبايل يبحث عنه العديد من المواطنين؛ وذلك بعدما وفرت الدولة هذه الطريقة لأجل توفير وقت وجهد المواطنين؛ ولذا فإن الكثير منهم يبحثون عن الطريقة حتى يستطيعون شحن كارت الكهرباء الخاص بهم من منزلهم دون الاضطرار للنزول وتضييع وقتهم وجهدهم، وسنعرفك هنا على الطريقة التي يمكنك من خلالها شحن كارت الكهرباء الخاص بك باستخدام هاتفك وبكل سهولة.

شحن كارت الكهرباء من الموبايل

يمكنك الآن شحن كارت الكهرباء من الموبايل من خلال العديد من التطبيقات التي يتم توفيرها لأجل هذا الغرض، وفيما يلي نوضح لك الخطوات التي يتم الشحن من خلالها كالتالي:

يتم تسجيل الدخول إلى إحدى التطبيقات مثل ماي فوري أو سهل أو الكهرباء خالص.

يتم اختيار خدمات الكهرباء.

يتم اختيار كارت الكهرباء.

يتم بعد ذلك النقر فوق الخيار الخاص ب لدي كارت كهرباء NFC.

قم بتفعيل خاصية ال NFC عن طريق إعدادات هاتفك.

قم بعد ذلك بتمرير كارت الشحن فوق ظهر الهاتف من أجل قراءة البيانات.

انقر فوق الأيقونة المكتوب عليها توجه بالدفع وابقى مستمرًا في وضع كارت الشحن فوق ظهر الهاتف.

قم باختيار شحن العداد ومن ثم قم بإدخال المبلغ الراغب في شحنه، وسيخصم هذا المبلغ من الرصيد الموجود بالفيزا أو المحفظة الإلكترونية.

اختر بعد ذلك تفاصيل الاستهلاك حتى تتأكد بأن الرصيد قد أضيف للكارت.

وقم في النهاية بإدخال الكارت داخل العداد.

طريقة شحن عداد الكهرباء باستخدام الفيزا

يمكنك أيضًا شحن العداد بواسطة الفيزا باتباع الخطوات التالية: