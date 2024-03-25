“استمتع بمسلسل عثمان“ تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

قناة الفجر الجزائرية نجحت في جذب جمهور عربي كبير بسبب ما تعرضه من أعمال فنية رائعة حققت أعلى نسب مشاهدة في تركيا والوطن العربي، وحازت القناة على إعجاب الكثيرين خصوصا محبي المسلسلات التاريخية التي تجسد التاريخ دراميا بأداء فني متميز وانتاج ضخم، ومن أبرز مسلسلات قناة الفجر مسلسل المؤسس عثمان الذي يعرض حاليا الجزء الخامس منه ويقدم قصة حياة عثمان الغازي الابن الأصغر لأرطغرل الذي حول الدولة من حالة الضعف والهوان التي كانت تعيشها الى القوة والازدهار، ويتساءل الكثيرون عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة حلقات المسلسل مترجمة أولا بأول، لذا سنقدم لكم فيما يلي التردد على مختلف الأقمار الصناعية واعدادات الضبط.

تردد قناة الفجر نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة الفجر عرب سات