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“استمتع بمسلسل عثمان“ تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ دقيقتين
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تردد قناة الفجر الجزائرية
تردد قناة الفجر الجزائرية

تعرض حلقة المؤسس عثمان مترجمة على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، أما موعد عرضها في تركيا في الساعة الثامنة يوم الاربعاء على قناة atv.

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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ دقيقتين
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