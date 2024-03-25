“استمتع بمسلسل عثمان“ تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس
تردد قناة الفجر الجزائرية، في السنوات الأخيرة أصبحت قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات الفضائية، حيث استطاعت القناة تكوين شعبية كبيرة لها ليتابعها الملايين من كافة أنحاء الوطن العربي، فقناة الفجر تعرض بشكل حصري مجموعة من المسلسلات التركية التاريخية المميزة مثل المؤسس عثمان وألب أرسلان وصلاح الدين الأيوبي، بالإضافة الى مسلسلات أخرى عربية تحظى بنسبة مشاهدة عالية مثل صرخة روح وباب الحارة وقبضة الأحرار وغيرهم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة الفجر الجزائرية. “استمتع بمسلسل عثمان“ تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس
تردد قناة الفجر الجزائرية 2024
قناة الفجر الجزائرية نجحت في جذب جمهور عربي كبير بسبب ما تعرضه من أعمال فنية رائعة حققت أعلى نسب مشاهدة في تركيا والوطن العربي، وحازت القناة على إعجاب الكثيرين خصوصا محبي المسلسلات التاريخية التي تجسد التاريخ دراميا بأداء فني متميز وانتاج ضخم، ومن أبرز مسلسلات قناة الفجر مسلسل المؤسس عثمان الذي يعرض حاليا الجزء الخامس منه ويقدم قصة حياة عثمان الغازي الابن الأصغر لأرطغرل الذي حول الدولة من حالة الضعف والهوان التي كانت تعيشها الى القوة والازدهار، ويتساءل الكثيرون عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة حلقات المسلسل مترجمة أولا بأول، لذا سنقدم لكم فيما يلي التردد على مختلف الأقمار الصناعية واعدادات الضبط.
تردد قناة الفجر نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
تردد قناة الفجر عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11034
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 50000
ما هو موعد مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية
تعرض حلقة المؤسس عثمان مترجمة على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، أما موعد عرضها في تركيا في الساعة الثامنة يوم الاربعاء على قناة atv.