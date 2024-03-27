هتقبض قبل العيد..استعلام موعد صرف تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024 من الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

استعلام موعد صرف تكافل وكرامة يتم من خلال الموقع الخاص بوزارة التضامن، وينتظر العديد من المواطنين موعد صرف المعاش الخاص بتكافل وكرامة بشكل شهري؛ لكي يقوموا بصرف هذا المعاش على احتياجاتهم الضرورية، وقد انتشرت أخبار أيضًا بزيادة قيمة هذا الراتب، وهو ما جعل الكثير منهم يبحثون عن كيفية معرفة هذه الزيادة ومعرفة الموعد الذي سيصرف به المعاش لهم، وسنعرفك هنا على تفاصيل ذلك.

استعلام موعد صرف تكافل وكرامة

سنوضح للمواطنين الذين يستفيدون من المعاش الخاص بتكافل وكرامة خطوات استعلام موعد صرف تكافل وكرامة على النحو التالي:

يتم الدخول للموقع الخاص بوزارة التضامن.

يتم اختيار البرنامج الخاص بتكافل وكرامة من بين القائمة المعروضة.

ثم يتم إدخال البيانات الخاصة بالمستفيد مثل اسمه الرباعي كاملًا.

قم بعدها بتحديد الموعد الخاص بصرف المعاش الراغب بالاستعلام عنه.

أدخل بعدها رقم جوال المستحق.

اضغط فوق كلمة استعلام.

ستظهر أمامك بعدها كل البيانات الراغب بالاستعلام عنها.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك بعض المستندات التي حددتها وزارة الإسكان للراغبين بأن يستفيدوا من تكافل وكرامة، وتأتي هذه المستندات على النحو التالي:

نسخة للبطاقة الشخصية لمقدم الطلب على أن تكون سارية.

نسخة لقسيمة الطلاق أو الزواج لمقدم الطلب من أجل إثبات الحالة الاجتماعية الخاصة به.

نسخة لشهادة الوفاة الخاصة بالزوجة أو الزوج بالنسبة للأرامل.

نسخة لإقرار الوصاية بالنسبة للأيتام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أعلن الرئيس السيسي أن هناك زيادة جديدة بالمعاشات الخاصة بـ تكافل وكرامة، وتكون هذه الزيادة بنسبة وقدرها ١٥٪، وسيتقاضى المستفيدين من المعاش تلك الزيادة الجديدة يوم ١٥ مارس، وهو الموعد المحدد من قبل وزارة التضامن لصرف المعاش الخاص بتكافل وكرامة.