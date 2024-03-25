يا ترى هتقبض كام بعد الزيادة؟ .. سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024

في هذه الأيام قد قامت الحكومة العراقية بإصدار بعض التصريحات الخاصة بتعديل السلم الخاص لرواتب المتقاعدين والموظفين بعد إصدار تطبيق نسبة زيادة على القيمة الخاصة للرواتب، وذلك في ظل حرصها الشديد على مساعدة المواطنين لنيل حياة أفضل ومستوى معيشي جيد، حيث أنه تم تعيين نسبة إقرار زيادة الرواتب وذلك بقيمة 45,000 دينار، وفيما يلي سوف نطلعكم على التفاصيل الكافية بهذا الحدث.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

بعد توضيح الحكومرواتة العراقية نسبة الزيادة المختصة برواتب المتقاعدين، فقد قامت الحكومة وفقاً لذلك بالكشف عن السلم التي يتم من خلاله توضيح الرواتب التي يتم الحصول عليها من قبل المتقاعدين في العراق والذي يتمثل في الآتي:

يتم إضافة نسبة زيادة تقدر بقيمة 100 الف دينار لكافة المتقاعدين الذين يحصلون على قيمة راتب 500 ألف دينار ومليون دينار.

زيادة نسبة 150 ألف دينار لكافة المتقاعدين الذين يحصلون على الراتب الذي يتجاوز بقيمة مليون دينار.

أما المتقاعدون الذي بلغت رواتبهم 600 ألف دينار عراقي فمن المؤكد أن يبلغ رواتبهم من اليوم 700 ألف دينار عراقي.

بالإضافة أنه سوف يحصل المتقاعد عن العمل بنسبة 700 ألف دينار عراقي سوف يحصل أيضا على 800 ألف دينار بعد الزيادة.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد بعد الزيادة

أصبح بإمكان جميع المتقاعدين عن العمل أن يقوموا بالاستعلام عن راتب التقاعد وفقا للخطوات الآتية: