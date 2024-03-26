ما هي شروط طرح شقق متوسطي الدخل الجديدة 2024؟ مواصفات الوحدات المقرر طرحها قريباً

شروط طرح شقق متوسطي الدخل تهم جميع الشباب الراغبين في امتلاك وحدة سكنية لهم؛ حيث أنها حلم بالنسبة للكثير من الشباب، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الخاصة بسكن لكل المصريين؛ وهي مبادرة قام الرئيس السيسي بإطلاقها، وتكون الشقق بها بنظام دفع سهل وميسر يستطيع أي شاب أن يسدده بمنتهى الأريحية، ونظرًا لكون هذه الشقق هي حلم للعديد من الشباب؛ سنوضح هنا شروط الحصول عليها.

شروط طرح شقق متوسطي الدخل

الغرض من توفير الدولة لشقق خاصة بمتوسطي الدخل؛ هو مساعدة المواطن حتى يكون له سكن خاص بالاسعار المتداولة بالأسواق؛ ولذا فقد قامت وزارة الإسكان بتحديد بعض الضوابط التي يتم على أساسها تحديد مستحقي هذا الإسكان، وتأتي شروط طرح شقق متوسطي الدخل على النحو التالي:

أن يزيد عمر المتقدم عن ٢١ سنة ولا يزيد عن ٥٠ سنة.

لا يمكن للأسرة الواحدة أن تستفيد من وحدة سكنية لأكثر من مرة.

لا يحق للذين استفادوا من المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري أن يمتلكوا وحدات سكنية.

إقامة المتقدم بالمحافظة الراغب بامتلاك شقة بها، أو أن يتبع عمله لهذه المحافظة.

موعد طرح شقق متوسطي الدخل

أوضحت الرئيس التنفيذي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد أنه يتوقع طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان بمنتصف السنة الحالية، واوضحت أيضًا أنه لم يتم بعد تحديد قيمة الوحدة السكنية نتيجة لعدم انتهاء التشطيبات، وأوضحت أن قيمة الوحدة السكنية ستحدد حسب تكلفة ما يتم استخدامه من مواد بناء بالإضافة إلى تكلفة التنفيذ أيضًا، وسيتم كل ذلك بعد الانتهاء تمامًا.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

سنوضح لك هنا المواصفات الخاصة بشقق الإسكان لمتوسطي الدخل على النحو التالي: