اشترك واربح سيارة فاخرة .. رابط التسجيل في مسابقة فيصل الدايل السعودية

التسجيل في مسابقة فيصل الدايل أحد الموضوعات المهمة التي تزيد فيها محركات البحث هذه الأيام، حيث تقدم شركة فيصل الدايل للعطور مسابقة رمضانية قيمة، والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تجارة وتصنيع المواد العطرية، وتقدم الشركة جوائز قيمة للفائزين في المسابقة من أبرزها سيارة رولز رايز موديل ٢٠٢٤ وجوائز مالية كبيرة، لذلك نقدم لكم من خلال هذا السياق كيفية الاشتراك في المسابقة للحصول على جوائزها القيمة.

خطوات التسجيل في مسابقة فيصل الدايل السعودية

تعد مسابقة فيصل الدايل من أكثر المسابقات الشعبية المشهورة في الوطن العربي والتي تتم في شهر رمضان المبارك، ويشترك في هذه المسابقة الكثير من الأشخاص للفوز بجوائز المسابقة، ويمكنكم التسجيل في مسابقة فيصل الدايل لهذا العام في شهر رمضان وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال شراء أحد العطور المعروضة سواء من الفروع بمدينة الرياض، أو من خلال المتجر الإلكتروني أو أية من المتاجر التي تقوم بتوزيع عطور شركة فيصل الدايل في كافة مدن المملكة.

عند الشراء سوف تحصل على أكواد المسابقة الرمضانية.

قد تصل نسبة الخصومات بفضل هذه الأكواد المعطاة للعملاء إلى حوالي 20% من سعر المنتج.

بهذه الخطوات يدخل اسمك إلى السحب مع الأسماء المشتركة الأخرى للحصول على الجوائز ضمن المسابقة، وبذلك تكون قد شاركت بالفعل في المسابقة.

عطور شركة فيصل الدايل

تتميز عطور شركة الدايل بجمعها بين الطابع الشرقي والغربي مع الجودة الفرنسية العالية، حيث تخدم الشركة منتجاتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وقد استعانت الشركة ببعض الخبراء الفرنسيين لإضافة لمسات النعومة الغربية والعالمية على العطور الشرقية، وقد ساعد هذا على اجتذابها عدد كبير من العملاء في المملكة وخارجها، كما أن الاهتمام بجودة العطور المصنعة جعلتها تكتسب ثقة الكثير من العملاء.