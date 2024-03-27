بقرار الرئيس..موعد صرف المعاشات بزيادة 15% بالزيادة الرئاسية الأخيرة لشهر إبريل 2024

موعد صرف المعاشات بزيادة 15% التي من المقرر صرفها مع رواتب شهر إبريل 2024، وجاءت هذه الزيادة بعد أمر رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات من أجل مواجهة زيادة الأسعار وهذه الزيادة تعمل على تخفيف عبء الغلاء على المواطنين، كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك زيادة أخرى مستقبلًا سوف يتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.

موعد صرف المعاشات بزيادة 15%

هناك قوانين تنظم التأمينات والمعاشات في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أنها توضح الفئات المستحقة لمعاش التضامن الاجتماعي، وتكون هذه القوانين كما يلي:

تخضع قوانين التأمينات إلى المادة 102 ورقمها 7.

القانون يعمل على حالات معينة مثل ( انتهاء الخدمة/ العمل/ النشاط المؤمن عليه/ العجز/ الوفاة/ المعاش المبكر).

الاشتراك في التأمين يعطي الحق في معاش يكون 50% من الأجر وقد يصل إلى 65%.

الاشتراك يكون لمدة 20 عامًا ويزيد عن ذلك.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

حددت التامينات الاجتماعية موعد صرف المعاشات بزيادة 15٪، وتكون تفاصيل الزيادة كما يلي: