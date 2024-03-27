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بقرار الرئيس..موعد صرف المعاشات بزيادة 15% بالزيادة الرئاسية الأخيرة لشهر إبريل 2024
موعد صرف المعاشات بزيادة 15% التي من المقرر صرفها مع رواتب شهر إبريل 2024، وجاءت هذه الزيادة بعد أمر رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات من أجل مواجهة زيادة الأسعار وهذه الزيادة تعمل على تخفيف عبء الغلاء على المواطنين، كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك زيادة أخرى مستقبلًا سوف يتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.
موعد صرف المعاشات بزيادة 15%
هناك قوانين تنظم التأمينات والمعاشات في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أنها توضح الفئات المستحقة لمعاش التضامن الاجتماعي، وتكون هذه القوانين كما يلي:
- تخضع قوانين التأمينات إلى المادة 102 ورقمها 7.
- القانون يعمل على حالات معينة مثل ( انتهاء الخدمة/ العمل/ النشاط المؤمن عليه/ العجز/ الوفاة/ المعاش المبكر).
- الاشتراك في التأمين يعطي الحق في معاش يكون 50% من الأجر وقد يصل إلى 65%.
- الاشتراك يكون لمدة 20 عامًا ويزيد عن ذلك.
صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
حددت التامينات الاجتماعية موعد صرف المعاشات بزيادة 15٪، وتكون تفاصيل الزيادة كما يلي:
- الزيادة سوف تصرف بدء من معاش أبريل 2024.
- الحد الأدنى لمبلغ الزيادة هو 170 جنيهًا وقد يصل إلى الحد الأقصى 1635 جنيهًا مصريًا.
- وصل عدد الأشخاص المستفيدين من المعاش إلى 11 مليون شخص.
- الدرجة السادسة تحصل على معاش 3500 جنيهًا.
- أما الدرجة الثالثة المصنفة نوعية تحصل على معاش 5000 جنيهًا.
- الأشخاص الذين يحملون شهادة الماجستير ويعملون في الدولة يحصلون على 6000 جنيهًا.
- كما يحصل حاملي شهادة الدكتوراة على 7000 جنيهًا.
- تقوم التأمينات الاجتماعية بتحديد المعاش والزيادة حسب راتب الشخص، بالإضافة إلى مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية والتي من المفترض أن تكون بين 20 إلى 25 عامًا ولا تقل عن ذلك.