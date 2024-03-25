“هُنـــا interieur.gov.dz“ التسجيل في  السكن الترقوي المدعم Ipa 2024 والشروط المطلوبة 

التقديم على السكن الترقوي المدعم Ipa 202 متاح عبر الانترنت من خلال تسجيل الطلب وإدخال البيانات والمعلومات اللازمة، وللراغبين في الالتحاق بالمشروع أن يتقدموا بالطلب عبر اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى موقع وزارة الداخلية الالكتروني ثم تحميل استمارة التسجيل لبرنامج السكن الترقوي المدعم.

ثم تعبئتها وكتابة البيانات بشكل صحيح، وللحصول على الاستمارة مباشرة اضغط على هذا الرابط.

أو الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة السكن والعمران والمدينة ثم تحميل الاستمارة وملء البيانات لتسجيل الطلب.

ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في السكن الترقوي المدعم 2024

المستفيدين من مشروع السكن الترقوي المدعم 2024 هم الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والتي وضعتها وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر لاختيار أصحاب الأولوية في الحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة، جدير بالذكر أن هذه الشروط لابد أن تتوافر في مقدم الطلب وزوجته، وقد جاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :