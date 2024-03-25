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“هُنـــا interieur.gov.dz“ التسجيل في السكن الترقوي المدعم Ipa 2024 والشروط المطلوبة
السكن الترقوي المدعم Ipa 2024، برامج السكن الاجتماعي يستفيد منها آلاف المواطنين الذين يحتاجون الى سكن خاص بتسهيلات كبيرة، وتطلق الحكومات هذه المشروعات ليتمكن المواطنون من شراء وحدة سكنية بمواصفات تناسب إمكانياتهم، ومشروع السكن الترقوي المدعم أحد مشروعات وزارة الاسكان الاجتماعي الجزائرية والتي ينتظرها البعض منذ فترة طويلة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال شروط الاستفادة من السكن الترقوي المدعم وطريقة التقديم.
التسجيل في السكن الترقوي المدعم Ipa 2024 والشروط المطلوبة
التقديم على السكن الترقوي المدعم Ipa 202 متاح عبر الانترنت من خلال تسجيل الطلب وإدخال البيانات والمعلومات اللازمة، وللراغبين في الالتحاق بالمشروع أن يتقدموا بالطلب عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة الداخلية الالكتروني ثم تحميل استمارة التسجيل لبرنامج السكن الترقوي المدعم.
- ثم تعبئتها وكتابة البيانات بشكل صحيح، وللحصول على الاستمارة مباشرة اضغط على هذا الرابط.
- أو الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة السكن والعمران والمدينة ثم تحميل الاستمارة وملء البيانات لتسجيل الطلب.
ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في السكن الترقوي المدعم 2024
المستفيدين من مشروع السكن الترقوي المدعم 2024 هم الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والتي وضعتها وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر لاختيار أصحاب الأولوية في الحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة، جدير بالذكر أن هذه الشروط لابد أن تتوافر في مقدم الطلب وزوجته، وقد جاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل الجزائر بصفة دائمة.
- أن يكون من متوسطي الدخل المستحقين للدعم.
- ألا يكون مالكا لأي عقار سكني مسجل رسميا بإسمه.
- أن يكون ليس لديه أرض تصلح للبناء السكني.
- ألا يكون مستفيد من أي برامج سكن اجتماعي أخرى.
- ألا يكون سبق واستفاد من مساعدات للحصول على سكن ببنائه أو تجهيزه أو شرائه.