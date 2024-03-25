طعمها يجنن! حلاوة رمضان: طريقة تحضير القطايف بالمهلبية في دقائق!

جاء شهر رمضان المبارك، أتى علينا بالخير والتجمعات العائلية التي ننتظرها من عام إلى آخر، مع وجود العزومات تحتار الكثير من السيدات حول فيما تقدمه ويتم إعداده من وصفات في هذا الشهر الكريم، يوجد العديد من الحلويات التي يمكنك تحضيرها إلى عائلتك، مثل الكنافة والقطايف من الوصفات التي عليها إقبال من قبل العديد من الأشخاص، خاصة القطايف، نظرا لكونها سريعة التحضير ولا تتطلب وقت كبير، يمكنك حشوها بطريقة مبتكرة باستعمال المهلبيه، سوف تنال إعجاب عائلتك كثيرا، طعمها شهي للغاية ولا تتطلب وقت ومجهود، لذلك وفرنا لكم طريقة تحضير القطايف بالمهلبية بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير القطايف بالمهلبية

القطايف من أكثر الحلويات التي نفضلها جميعا، نظرا لطعمها الشهي ومذاقها الطيب، إضافة إلى أن تحضيرها لا يتطلب وقت كبير، أكثر يقوم بحشوها بالمكسرات والزبيب، لكن هل سبق إذا قومتي بحشوها بالمهلبية، طعمها رائع للغاية وشهي، بمجرد أن تتذوقها، سوف تصبح من الوصفات المفضلة لديكي، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

¼ كيلو من القطايف.

كوب حليب.

¼ كوب نشا.

¼ كوب سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شربات خفيف، يمكنك إعداده من خلال وضع كوب سكر، كوب ماء، نضع عصير الليمون عليه.

زيت القلي.

فستق من أجل التزيين.

طريقة التحضير: