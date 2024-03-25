رابط وشروط التسجيل على الإعانة المالية fnpos في الجزائر 2024

في ظل خدمات دولة الجزائر وتفعيل الخدمات الإلكترونية فقد أعلنت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي في الجزائر، عن بدء تلقي طلبات الاستفادة من منحة fnpos الخاصة بالدعم السكني الغير قابل للاسترداد، وتبذل الدولة قصارى جهدها في توفير عنصر التنمية والتضامن الخاص للسكان المحليين بما يساعد على توفر السكن الملائم في النطاق الريفي، و خلال السطور المقبلة سنوضح الشروط المطلوبة للتسجيل في الإعانة المالية fnpos.

شروط الحصول على الإعانة المالية fnpos في الجزائر ١٤٤٥

من الجدير بالذكر أن صندوق الدعم الاجتماعي الجزائري يقدم العديد من المساعدات المالية والتي تمنح للفئات المستحقة من المستفيدين والمستحقين وذلك وفق مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة وقد أوضحت الوزارة شروط التسجيل في الإعانة المالية والتي وتتمثل في الآتي:

يلزم أن يكون القرار الخاص بالاستفادة من الاعانة الممنوحة للصندوق الوطني بتاريخ 1 يناير 2016.

الرخصة الخاصة بالسكن سارية المفعول.

يلزم أن يكون دخل الأسرة الخاص بالمتقدم يتجاوز الأجر الوطني ب 6 مرات.

أن يكون السكن التي يرغب المتقدم في الحصول على طلب الاعانة الخاص بها قد تقاضى صاحبها الاعانة الخاصة بصندوق السكن من قبل.

ينبغي أن تكون البناية المطلوب الإعانة لها، آدمية تصلح للعيش فيها غير منتهية من حيث السقف أو البلاط أو الجدران.

من أهم الشروط أن تكون البناية محل الإعانة مكونة من طابق واحد.

خطوات التسجيل في منصة الدعم الريفي الجزائري ١٤٤٥

في حالة استيفاء الشروط السابقة للحصول على إعانة السكن الريفي الجزائري فعليه سرعة التسجيل عبر المنصة من خلال الخطوات التالية: