شكلها هتزيد..أسعار السلع بعد رفع سعر البنزين الأخير 2024+معدل الزيادة في السلع التموينية

أسعار السلع بعد رفع سعر البنزين التي أعلنت عنها لجنة التموين، حيث قررت اللجنة تسعير المواد البترولية والقيام برفع سعر السولار وأيضًا البنزين وقد تؤدي هذه الزيادة إلى رفع أسعار المنتجات بنسبة 5% إلى 10%، بالإضافة إلى أن التسعير للتر السولار يكون 10 جنيهات كما أن الزيادات تكون متوافقة مع الزيادات العالمية في أسعار المواد البترولية.

أسعار السلع بعد رفع سعر البنزين

نصحت الحكومة المصرية إلى المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 50% ، وكانت الزيادة في أسعار المنتجات البترولية كما يلي:

بنزين 80 سعر البيع للتر هو 11 جنيه.

أما بنزين 92 يكون سعر البيع بعد الزيادة للتر الواحد حوالي 12.50 جنيهًا.

كما أن بنزين 95 السعر للتر الواحد بعد الزيادة يكون 13.50 جنيهًا.

وصل سعر برميل النفط إلى 83 دولار أمريكي.

الزيادة في أسعار المواد البترولية

قررت الحكومة المصرية رفع سعر المنتجات البترولية بعد الزيادة العالمية في أسعار المنتجات، وجاءت تفاصيل الزيادة كما يلي: