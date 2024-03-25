ما هي جوائز مسابقة فريش fresh خلال شهر رمضان 2024 وطريقة الاشتراك في المسابقة

جوائز مسابقة فريش، منذ أن بدأ عرض فوازير مسابقة فريش والعديد من المشاهدين يريدون معرفة ماهية الجوائز التي سيتم توزيعها على الفائزين بعد أن يقوموا بحل السؤال الخاص بالحلقة، حيث تطل علينا شركة فريش هذا العام ولأول مرة بفكرة خارج الصندوق، وهي عبارة عن سلسلة فوازير شقية حول العديد من البلدان التي تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إليها، وتقدم هذه الفوازير الفنانة روبي، والفنانة دينا الشربيني، فإذا أردت التعرف على قيمة الجوائز التي تمنحها الشركة تابع معي.

جوائز مسابقة فريش

هذا وقد أعلنت شركة فريش عن قيمة الجوائز التي تمنحها الشركة للمتسابقين، بعد أن يقوموا بحل سؤال الحلقة الذي يمزج بين الترفيه والإثارة، والتحدي، حيث يتم اختبار المعلومات الثقافية للمشاهدين حول 92 يتم تصدير منتجات شركة فريش إليها، أما الجوائز التي تقدمها الشركة عبارة عن خمسة أجهزة من ماركة فريش يتم منحها لكل متسابق بعد الاختيار العشوائي بين خمس متسابقين، مما يشجع الجميع على الاشتراك في المسابقة.

متى يكون موعد عرض فوازير فريش

تم عرض أولى حلقات فوازير شركة فريش في يوم 10 من رمضان، حيث يتم عرض الفوازير عبر العديد من القنوات الفضائية ومقرر استمرار عرض الفوازير طوال شهر رمضان المبارك، ويمكن للجميع الاشتراك بها، والاستمتاع بالتجربة، وكذلك اختبار معلوماتك، حيث تقوم كل من دينا وروبي بطرح الأسئلة المتعلقة بمعلومات عامة وثقافية حول البلدان التي تتعامل مع الشركة، بطريقة ذكية ، مما يطلق العنان للتفكير حول الإجابة المتوقعة لهذه الأسئلة، والحصول على الجوائز القيمة من ماركة فريش.