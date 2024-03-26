من المواقع الرسمية..طريقة تحديث RDR 2 على الأندرويد 2024+ مواصفات اللعبة الجديدة

تحديث RDR 2 على الأندرويد الذي قامت الشركة المنتجة للعبة بإطلاقه، حيث أن هذا التحديث هو أحدث إصدار من اللعبة ويحمل رقم 1.31 للعبة Red Dead Redemption 2 وهذا التحديث يشمل مهام جديدة كما أن هناك العديد من الإصلاحات التي أجريت على اللعبة بالإضافة إلى التغييرات في التصميمات والازياء الموجودة في اللعبة ويكون التحديث متاح للتحميل من خلال جوجل بلاي.

تحديث RDR 2 على الأندرويد

شملت التحديثات التي أجريت على اللعبة العديد من الأمور المختلفة التي تتمثّل في التالي:

يمكن الحصول على برقيات تعاونية جديدة من النوع هاردكور.

هناك ثلاث مهام جديدة مختلفة وتكون متاحة لكافة اللاعبين.

يوجد أربعة مواقع في اللعبة ومنها اثنين لاوضاع Showdown Modes.

المهام الموجودة باللعبة تكون عبارة عن القبض على الأعضاء من الجيل السابع.

كما أن هناك مهمة أخذ لإمدادات الجيل السابع.

مهمة البحث عن قائد من أجل الجيل السابع.

تحميل لعبة RDR 2 على الأندرويد

يوجد عدة طرق لتحميل لعبة Red Dead للاندرويد، وتكون أحد هذه الطرق كما يلي:

التحميل من خلال Apk لعبة RDR2.

اضغط على تحميل.

اختر التحديث الجديد.

انقر إصدار 1.31.

انقر تنزيل.

بعد تنزيل اللعبة، يجب القيام بتثبيتها.

اللعبة متاحة للبيع في العديد من المواقع بكافة النسخ والإصدارات.

وصف لعبة RDR 2 على الأندرويد

قامت الشركة المنتجة للعبة بتوضيح أحدث إصدار للعبة، ويكون وصف الإصدار كما يلي: